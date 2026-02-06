Rüzgar enerjisinde yeni hedef: 2030'da 2 terawattı aşmak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel üretimde enerjinin payı çok yüksek.

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 2030 yılında 2 terawattın üzerine çıkması öngörülüyor.

Enerji kurumunun gücünün artması aynı zamanda, küresel ekonomik kalkınmayı desteklemesi bekleniyor.

KÜRESEL RÜZGAR ENERJİSİ KURULUMLARININ 2025'TE 150 GİGAWATTI AŞMASI BEKLENİYOR

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel rüzgar enerjisi kurulumlarının 2025'te 150 gigawattı aşacağı tahmin ediliyor.

Son 10 yılda küresel rüzgar enerjisi büyümesine Asya-Pasifik pazarlarının diğer bölgelere kıyasla daha yüksek katkı sağladığı belirtilirken bu eğilimin, önümüzdeki dönemde de sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgenin artan rüzgar enerjisi talebinin karşılanmasında ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesinde kritik rol üstlendiğine dikkati çekildi.

HİNDİSTAN

Buna göre, Hindistan geçen yıl 6,3 gigawattlık kurulumla ulusal rekor kırarken Avrupa, 2024'e kıyasla 5 gigawatt artışla toplam 22,5 gigawatt yeni kapasite ekledi.

ABD VE ÇİN

ABD'de ise 7 gigawattın üzerinde yeni kapasite kurulması öngörülüyor.

Çin, geçen yıl kasım sonu itibarıyla 89 gigawattlık kurulum gerçekleştirerek rüzgar enerjisinde 100 gigawatt eşiğine yaklaşmış durumda.

Bu büyüme eğilimlerinin sürmesi halinde, küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2030'da 2 terawattı aşması beklenirken, rüzgar enerjisinin küresel ekonomik kalkınmaya katkısının da artacağı öngörülüyor.