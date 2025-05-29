Sabancı Holding'de bayrak değişimi

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Sabancı Holding, CEO'luk görevinde bayrak değişimine gitti.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper'in 31 Mayıs itibarıyla görevinden ayrılacağı ve yerine Kıvanç Zaimler'in geleceği duyuruldu.

2008 yılından bu yana Sabancı Holding'de farklı görevlerde bulunan, yaklaşık 7 yıldır da Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüten Kıvanç Zaimler, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Sabancı Holding CEO'su olarak atandı.

Zaimler'in, yeni göreviyle birlikte, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam edeceği bildirildi.

GÖREV DEĞİŞİMİNİ HOLDİNG DUYURDU

Sabancı Holding, haberi "Bayrak değişimi: Kıvanç Zaimler Sabancı Holding’in yeni CEO’su oldu" şeklinde duyurarak şu açıklamada bulundu:

Türk iş dünyasında öncülük ettiği ‘sürekli yenilenme’ ve ‘lider yetiştirme’ kültürüyle, paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan Sabancı Holding, CEO’luk görevinde bayrak değişimine gitti. 2008 yılından bu yana Sabancı Holding’de farklı görevlerde bulunan, yaklaşık 7 yıldır da Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüten Kıvanç Zaimler, 01 Haziran 2025 tarihinden itibaren Sabancı Holding CEO’su olarak atandı. Kıvanç Zaimler, yeni göreviyle birlikte, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam edecek.

“GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, “Topluluğumuzun 100’üncü yılını büyük bir gururla kutlarken stratejimiz ve vizyonumuz doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolculukta en büyük avantajımız; derin sektör bilgimiz ve tecrübemiz, operasyonel mükemmeliyetimiz, işinin uzmanı kadrolara sahip olmamız, değişimi büyük bir beceri ile kucaklayabilmemizdir. İş kültürümüzü ve iş yapış biçimlerimizi tanımlayan bu unsurlar, Sabancı’da görev yapan tüm lider ve yönetim kadrolarının her zaman birincil önceliği olmuştur. Bu güçlü vizyon, operasyonel ve organizasyonel anlamda sürekli bir yenilenme ihtiyacını da zorunlu kılmaktadır. 29 yıldır Sabancı Topluluğu’nda çeşitli görevlerde çalışmış, bunun son 6 yılında da Holding CEO’su olarak Topluluğumuza başarıyla liderlik etmiş Cenk Alper 31 Mayıs itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Cenk Bey’e, şahsım ve Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyor, kendisine gelecek hayatında başarılar diliyorum.” dedi.

“ENERJİNİN EN BÜYÜK İŞ KOLLARINDAN BİRİ HALİNE GELMESİNDE BÜYÜK PAYI VAR”

Kurumların sürekliliğini sağlayan en temel yetkinliğin, kendi içlerinden lider çıkartabilme becerisi olduğunu vurgulayan Hayri Çulhacı, “Geçmiş yıllarda kendi liderlerini yetiştirme konusunda iş dünyasına öncülük etmiş Sabancı Topluluğu, bugün bir kez daha bu örnek duruşunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, 17 yıldır Topluluğumuzda farklı liderlik rolleri üstlenmiş ve 2018’den bu yana da Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Kıvanç Zaimler, 01 Haziran itibarıyla Sabancı Holding’in yeni CEO’su olarak atanmıştır. 2006’da kurulan enerji iş kolumuzun en büyük iş kollarımızdan biri haline gelmesinde büyük payı olan Kıvanç Zaimler, enerji operasyonlarımızın büyümesine, kurumsallaşmasına ve yurt dışına açılmasına önemli katkılarda bulunmuş; bu alanlardaki tecrübesiyle Topluluğumuzu ve ülkemizi uluslararası ölçekte de başarıyla temsil etmiştir. Kıvanç Bey’in liderliğindeki yönetim ekibimiz, bir yandan farklı iş kollarımızdaki operasyonlarımızla paydaşlarımıza değer yaratmaya odaklanırken, bir yandan portföyümüzün geleceğe hazırlanmasında önemli çalışmalara imza atacaktır. Bu vesileyle, bu bayrak değişiminin Topluluğumuza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

KIVANÇ ZAİMLER KİMDİR

Zaimler, enerji sektöründeki liderliği, dönüşüm odaklı yaklaşımı ve uluslararası iş birliklerindeki etkin rolüyle tanınıyor.

2018-2025 yılları arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Kıvanç Zaimler; Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim’in yanı sıra, Sabancı’nın ABD merkezli yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarını yürüten Sabancı İklim Teknolojileri şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Son dönemde, Sabancı Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki iştiraki Temsa’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Zaimler, bu görevleri boyunca hem Türkiye’de hem uluslararası pazarlarda enerji ve teknoloji odaklı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik etti.

Kıvanç Zaimler, 2008 yılında katıldığı Enerjisa’da ticaret, dağıtım ve perakende alanlarında üst düzey görevler üstlenmiş, 2016–2018 arasında CEO olarak şirketin halka arz sürecine liderlik etti.

Enerji alanındaki liderliğine ek olarak Zaimler, SabancıDx’in dönüşüm sürecine Yönetim Kurulu Başkanı olarak katkı sağlamış; Aksigorta ve Agesa’da da yönetim kurulu düzeyinde aktif roller üstlendi.

Sabancı Topluluğu’na katılmadan önce farklı sektörlerde yöneticilik yapan Zaimler, iş hayatına 1992’de başladı.

İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Zaimler, eğitimine Berlin Teknik Üniversitesi’nde devam etti ve uluslararası akademik birikimini kariyerine yansıttı

Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası platformlarda da etkin görevlerde bulunan Zaimler; Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC (İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Başkanlığı ve TÜSİAD Enerji Yuvarlak Masa Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Halen COP İklim Zirveleri ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi küresel platformlarda Türkiye’yi ve Sabancı Topluluğu’nu temsilen aktif rol alıyor.