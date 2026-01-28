Sabancı Holding’den OVP’ye destek: Ekonomideki iyileşme sürecek, ikinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız

1 Haziran’da göreve başlayan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, düzenlenen basın toplantısında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Globalde yaşanan ekonomik gelişmelere dikkati çeken Zaimler, belirsizlik kavramının tüm dünyada geçici değil artık kalıcı bir konu olduğunu, iş dünyasının bu ortamda dayanıklılığını artırması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın artık bir iş haline geldiğini dile getiren Zaimler, herhangi bir şirketin ana iş kolu ne olursa olsun öncelikle teknoloji şirketi olması gerektiğini, değişen iş yapış süreçleri ile birlikte şirketlerin de buna uyum sağlamasının zorunu hale geldiğini anlattı.

Zaimler, 2019 yılında 6 milyar dolar olan net aktif değerin bugün 9,5 milyar dolara ulaştığını, 2029 yılına kadar bu rakamı 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zaimler, şu mesajları verdi:

Küreselde güç dengelerinin doğuya kaydığı bir gerçek. Türkiye ‘orta güç’ tanımına uyuyor. Türkiye burada ortada duracak ülkelerden biri. Ülkem adına ilk defa Davos’tan olumlu döndüm.

Gözümüz büyük satın almalarda. 2021’den bu yana 5,9 milyar dolar yatırım yaptık. Bu yatırımın yaklaşık 5,1 milyar dolar kısmını Türkiye’de yaptık. Sabancı büyümesi Türkiye büyümesinin üstünde seyrediyor. İsteğimiz Türkiye’nin daha da büyümesi. Yatırımlarımızı sadece büyümek için değil, geleceğe hazırlanmak için yapıyoruz.

OVP bizim için bir referans. Alınan tedbirler doğru yönde. Yılın ikinci yarısında ekonomide daha iyi sinyaller alacağız. Türkiye’deki iyiye gidişi görüyoruz.

(Teknosa ve CarrefourSA gibi markaların satışı) Perakende işlerimiz, portföyde disiplinli olmamız gereken, değeri olduğu sürece tutup, olmayanları değiştirip dönüştürebileceğimiz alanlardan bir tanesi. Satmak her zaman tek çözüm değil ama stratejik gözden geçirme kapsamındalar. Somut bir şey olduğu zaman zaten açıklıyoruz. Burada daha önce söylediğimiz yerdeyiz.

Ana odak alanlarımızla uyumlu, Sabancı portföyünü daha değerli kılacak her türlü organik ve inorganik yatırım fırsatını değerlendirebiliriz.

"TÜRKİYE ÖNCELİĞİMİZ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Önümüzdeki dönemde Sabancı’nın ‘odaklanarak büyüyeceğini’ belirten Kıvanç Zaimler, Topluluğun büyüme yolculuğunda ‘Türkiye önceliğinin’ devam edeceğini vurguladı.

Bugün dünyadaki siyasi ve ekonomik konjonktürün mutlak bir belirsizliği beraberinde getirdiğini belirten Kıvanç Zaimler, “Belirsizlik dönemlerinde en kıymetli şey her zaman güvendir. Sabancı, Türkiye’de 100 yıldır bu güvenin adresi olmuştur. İkinci yüzyılımıza adım atarken en büyük önceliğimiz işlerimizle, sosyal etki yatırımlarımızla bu güveni hissettirmeye devam etmek. Bir yandan bu güveni verirken, bir yandan da sermayemizi stratejik odak alanlarımıza tahsis ederek ‘Geleceğin Sabancı’sını yaratmak istiyoruz. Bu kapsamda, Sabancı’nın stratejik istikametini ‘sürdürülebilirlik’, ‘dijital’ ve ‘ölçeklenebilir büyüme’ odağında belirledik. İlk yüzyılımızı ‘değer yaratma ve büyüme’ dönemi olarak nitelerken, ikinci yüzyılımızda ise bu başarıyı ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve dijital bir vizyonla pekiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“PORTFÖYE İLİŞKİ DEĞERLENDİRMEMİZİ STRATEJİK KRİTERLERLE YAPIYORUZ”

Sahip oldukları portföyü dinamik ve disiplinli bir anlayışla yönettiklerini sözlerine ekleyen Kıvanç Zaimler, Topluluğun yol haritasını belirlerken dünyadaki dönüşümü Sabancı’nın güçlü kaslarıyla eşleştirdiklerini belirtti.

Yeni dönemde dünya ekonomisinin enerji dönüşümü, dijitalleşme, ileri malzeme teknolojileri gibi alanlar odağında şekilleneceğini ifade eden Kıvanç Zaimler, “Büyüme stratejimizi hazırlarken ilk olarak dünyanın nereye gittiğine; sonrasında da bu alanlarda Sabancı’nın ne kadar güçlü olduğuna bakıyoruz. Buradaki işlerimizi büyütüp büyütemeyeceğimizi; mevcut ve potansiyel getirileri analiz ediyoruz. Tüm bunları üst üste koyunca bazı işlerde büyüme, bazılarında dönüşüm, bazılarında ise en doğru çözümün devir olduğunu görüyoruz. Hep altını çizdiğimiz üzere; Sabancı bir yatırım holdingi. Bu kapsamda bizim görevimiz de elimizdeki şirketleri en iyi şekilde büyütme, dönüştürme ve gerekirse de doğru zamanda devretme disiplinini göstermek. Bu değerlendirmeyi de ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve sermaye verimliliği gibi kriterlerle yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

“YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE BİRLİKTE ÇARPAN ETKİSİ 5 KAT ARTABİLİYOR”

Sabancı’nın ana faaliyet ve odak alanlarını oluşturan finansal hizmetler, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijitalde, gelenekselden yeni nesil teknolojilere geçişin 2 ila 5 kata varan değer çarpan etkisi yarattığını sözlerine ekleyen Kıvanç Zaimler, “Dolayısıyla hedefimiz, uzun vadeli büyüme potansiyeli gösteren, Sabancı’nın değerini artıracağına inandığımız cazip yatırımlar portföyümüzü çok daha verimli, çok daha dirençli bir hale getirmek; bu portföy yapısını da güçlü insan kaynağımızla sağlamlaştırmak” diye konuştu.

"2021’DEN BU YANA 5,9 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK"

Bir yandan Geleceğin Sabancı’sını tasarlarken, bir yandan da bugünü başarıyla yönetmeye odaklandıklarını vurgulayan Kıvanç Zaimler, “Dünyada ve Türkiye’de faaliyet ortamını zorlaştıran her türlü gelişmeye rağmen, yatırımlarımızı her yıl artırıyoruz. Belirsizliğin hakim olduğu, yurt içi ve yurt dışında yatırım iştahının azaldığı 2021-2024 arası dönemde biz toplam yatırımlarımızı 3 kat artırdık.

2021 yılı yatırımlarımız 607 milyon dolar seviyesindeyken, 2024’te bu rakamı 1,8 milyar dolara yükselttik. 2025 yılının ilk 9 ayındaki yatırımlarımız da yaklaşık 1,3 milyar dolar seviyesinde. Hepsini alt alta koyduğumuzda 2021 yılından bu yana toplam yatırımlarımız 5,9 milyar doları aşmış durumda.” dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN TÜRKİYE, YATIRIMLARIMIZIN YÜZDE 87’Sİ ÜLKEMİZDE"

Sabancı’nın dünyanın 18 farklı ülkesinde ayak izi bulunduğunu ve her geçen yıl bu pazarlardaki etkinliğini artırdığını sözlerine ekleyen Kıvanç Zaimler, “Bu pazarlarda güçlenmeyi sürdürürken, Türkiye’deki yatırımlarımıza da kararlılıkla devam ediyoruz. ‘Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmak’ Sabancı’nın 100 yıldır değişmeyen ilkesi olmuştur. Bu kapsamda yatırım ve sermaye tahsisimizde, Türkiye her zaman önceliklidir. Önümüzdeki dönemde de bu durum değişmeyecek. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Son 5 yılda hayata geçirdiğimiz 5,9 milyar dolarlık yatırımın neredeyse 5,1 milyar dolarını kısmını Türkiye’de yaptık. Diğer bir ifadeyle yatırımlarımızın yüzde 87’sini Türkiye için seferber ettik. Bu, bizim Türkiye’ye verdiğimiz önemin; Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenin en güçlü göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL ŞİRKET FORMÜLÜ: PAZARIN, TALEBİN BÜYÜDÜĞÜ YERDE OL

Türkiye’nin Sabancı için her zaman en büyük öncelik olmaya devam edeceğini altını çizen Kıvanç Zaimler, şunları söyledi:

Ama 10-20 yıl öncesinin kurallarıyla bugün yola devam etmek mümkün değil. Biz küresel şirketler, küresel işler yaratmak istiyorsak; bunları ölçeklemek istiyorsak, pazarın ve talebin olduğu yerde bulunmalıyız. Bizim yaptığımız da bu. Ve bunu yaptığımızda aslında kazanan sadece Sabancı olmuyor; aynı zamanda Türkiye oluyor, Türkiye ekonomisi oluyor. Sürdürülebilirlik ve dijital odağında şekillenen yeni ekonomilerde, Türkiye’yi söz sahibi olarak konumlandırmak istiyorsak, Türk sanayisine dünyada güçlü ve kalıcı bir rekabet avantajı sağlamak istiyorsak, yapmamız gereken ülkemizdeki küresel şirketlerin sayısını artırmak. Sadece ihracatla değil, yurt dışında kurduğumuz, satın aldığımız, büyüttüğümüz şirketlerle küresel ayak izimizi pekiştirmek.

"ODAK ALANLARIMIZDA YER ALAN, STRATEJİMİZLE UYUMLU YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Kıvanç Zaimler, Sabancı’nın yeni dönemdeki yatırımlarıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

Bizim hedefimiz portföyümüzün yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmasını sağlamak. Dolayısıyla bizim ana odak alanlarımızla uyumlu, Sabancı portföyünü daha değerli kılacak her türlü organik ve inorganik yatırım fırsatını değerlendirebiliriz. Burada coğrafyadan öte, bizim stratejimizle uyumlu olması daha önemli bir konu. Bunu da üç farklı şekilde yapabiliriz. Satın alma ya da birleşmeler yoluyla, ortaklıklar kurarak ya da küçük yatırımcı olarak bazı işlerin içerisinde yer alabiliriz. Burada özellikle yıkıcı inovasyon olarak değerlendirdiğimiz işler daha ön planda. Bunu özellikle ABD’de 2-3 yıldır yapıyoruz. Füzyon, derin delme, mıknatıs teknolojileri gibi alanlarda yatırımlarımız var. Bunlar enerji ve iklim teknolojilerinin geleceğini belirleyecek alanlar.

“BELLİ DÖNEMLERDE, HER ŞİRKETİMİZ STRATEJİK DEĞERLENDİRMELERDEN GEÇER”

Sabancı’nın bazı iştiraklerine yönelik satış iddiaları ve olası portföy hareketleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kıvanç Zaimler, şunları söyledi: