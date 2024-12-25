AA

Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul'da gerçekleşen hava trafiğinde önemli rol oynuyor.

Uluslararası listelerde yer alan havalimanı, ikinci pistine kavuştuktan sonra hava trafiği daha çok arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin bir yıldır hizmette olduğunu ifade ederek, "Yolcu trafiğinde ise artış yüzde 12 oldu ve 41 milyon 270 bin 10 yolcuya hizmet verildi." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ PİST KAPASİTEYİ ARTIRDI"

Uraloğlu, açıklamasında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın artan yolcu ve uçak trafiğine rahat cevap verilebilmesi amacıyla hizmete açtıkları ikinci pist sayesinde hava trafik kapasitesini artırdıklarına işaret etti.

İSTANBUL VE ÜLKE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI

Havacılık alanında yaptıkları yatırımlarla İstanbul'un uluslararası havacılık merkezi haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 bin 540 metre uzunluktaki ikinci pisti hizmete alarak başta İstanbul olmak üzere ülkemizin ekonomi ve turizmine çok önemli katkılar sağladık. Geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde inşa ettiğimiz pist ile havalimanımızı vizyoner bir bakış açısıyla geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

SON YATIRIMLARIN KALİTEYE KATKISI

Uraloğlu, hizmete aldıkları pistin yanı sıra taksi yolu, yüksek kapasiteli uçak ve kargo apronları, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üst yapı tesisleriyle hizmet kalitesini önemli ölçüde artırdıklarının altını çizdi.

"HİZMETLERİN MEYVESİ ALINIYOR"

Söz konusu hizmetlerin meyvesini artan yolcu ve uçak trafiğiyle aldıklarına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: