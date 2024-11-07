Sağlığı tehdit eden gıdalara yenileri katıldı: Kıymalı börekte sakatat

Özel Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine 11 ürün daha eklendi.

Bu listedeki sakıncalı ürün sayısı 126'ya çıktı.

İçeceğe ilaç katkı maddesi, peynire kimyasallar, kıyma ve çiğ köfteden tek tırnaklı hayvan eti çıktı.

KIYMALI BÖREKTE SAKATAT

Kasap köfteye deri, et dönere kanatlı eti, kıymalı böreğe sakatat taşlık katıldığı tespit edildi.

İÇECEKTE VE ÇİKOLATADA İLAÇ ETKEN MADDESİ

Bu kez, tutti frutti aromalı gazsız içeceğe, ginsengli tutti frutti gazlı içeceğe, ginsengli macuna, L karnitin ve lepidum içerek takviye edici gıdaya, çikolataya ilaç etkin maddesi karıştırıldı.

PERNİRDE NATAMİSİN

Tam yağlı ay çekirdekli çeşnili eritme peynirde insan sağlığına zararlı natamisin maddesi bulundu.

KIYMA VE ÇİĞ KÖFTEDE AT VE EŞEK ETİ

Antalya, Kepez'deki işletmede Çiğ kıyma ve çiğ köftede tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

KASAP KÖFTEDE DERİ

Kıymalı börekte, kasap köftede ve kıymada sakatat taşlık tespit edildi. Pişmiş et dönerde kanatlı eti çıktı. Kasap köfteye deri karıştırıldığı görüldü.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ GIDA LİSTESİNE DE YENİ FİRMALAR EKLENDİ

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine de 12 firma katıldı ve burada da sakıncalı ürün sayısı 733'e çıktı.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ