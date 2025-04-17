Sağlığı tehlikeye atan gıda ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine 7 yine ürün katıldı ve bu listedeki ürün sayısı 216'ya yükseldi.

Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi ile belirlenen "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine, 16 Nisan'da 24 yeni firma eklendi. Böylece buradaki listede 1.157 kayıt oluşmuş oldu.

Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği temelli "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 13 yeni isim katıldı ve buradaki listede sayı ise 130'a yükseldi.

HANGİ ÜRÜNLERE NE KATILDI?

PEYNİR: Yeni listede tam yağlı eritme peynirde insan sağlığına zararlı natamisin tespit edildi.

LAHMACIN: Lahmacun harcındaki dana kıymada tek tırnaklı eti bulundu.

DANA ETİ: Dana etinde, dana eti olduğu beyan edilen kırmızı ette, dana kavurmada tek tırnaklı tespit edildi.

BAHARAT: Acuka, 8 tür kahvaltılık baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

NAR EKŞİSİ: Nar eşisinde gıda boyası bulurdu.

ZEYTİNYAĞI: Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı.

SUCUK: Sucukta, kıymada kanatlı eti ve parçalanmış tavuk kafası tespit edildi.

KAŞAR PEYNİR: Kaşar peynirde, yağlı süt tozunda, eritme peynirde bitkisel yağ bulundu.

PİDE HARCI: Çiğ kıymalı pide harcında sakatat kalp bulundu.

TEREYAĞI: Tam yağlı peynirin, tereyağın, kaşar peynirin yağ oranı düşük.

BAL: Süzme çicek balında taklit ve tağşiş tespiti yapıldı.

SAĞLIĞIN TEHLİKEYE ATILDIĞI İLLER

Sivas

Sakarya

Antalya

Ayfonkarahisar

Kahramanmaraş

Aydın

Mersin

Bursa

Şanlıurfa

Eskişehir

Bitlis

Kastamonu

Kayseri

Zonguldak

Çorum

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