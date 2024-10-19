Samsun’da ikinci el otoda 400 ile 700 bin TL arasındaki araçlarda hareketlilik

İHA

Otomobil almak için faizlerin düşmesini bekleyenler, ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla beklemeden ikinci el araç almaya başladı.

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’nde her cumartesi günü ikinci el oto pazarı kurularak, oto alıcı ile satıcı burada buluşuyor.

Pazardaki yetkililerin verdiği bilgilere göre pazarda 700 bin liraya kadar olan araçlar daha çok rağbet görüyor.

Site Başkanı İbrahim Kınık, 400 ile 700 bin TL bandındaki otomobillerde bir hareketlilik olduğunu söyleyerek, yaşananları şöyle anlatıyor:

Yaklaşık 15-20 gündür bir hareketlilik var. Tabii bu hareket yüksek meblağ arabalarda değil. Orta sınıf arabalarda hareketlilik var. İnsanların gücünün yettiği arabalarda bir şeyler olmaya başladı. İnsanların faizlerin düşmesi yönünde beklentileri vardı. Ancak faizler düşmedi. Vatandaşın da arabaya ihtiyacı var. Bütçesine göre araçları bakmaya başladılar. 400 ile 700 bin TL bandındaki otomobillerde bir hareketlilik var.

"FAİZ İNDİRİMİ OLURSA PİYASA CANLANIR"

Galerici Orhan Çakıcı, “Şu anda faizler yüksek olduğu için 300-500 bandındaki araçlar iyi satıyor. Onun dışında sıfır araçlarda kampanyalar var. Tüketici genellikle kilometresi düşük araçlara bakıyor. Şu anda biraz hareketlenme var. Yıl sonunda faiz indirimi olursa piyasanın daha hareketleneceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

"İNSANLAR İHTİYAÇLARINA GÖRE ARABADAN FİYAT İSTİYORLAR"

Pazara otomobil almak için gelen Hasan Çam, şöyle konuştu:

Bütçemize göre bir araç arıyoruz. Tabii ki hırpalanmış araçlar daha ucuza ama kimisi ederinden fazla kimisi kusurlarını saklıyor. Dürüst insan bulmak zor. Bazıları çok güzel, her şeyleri söylüyorlar. Bazıları da saklıyor. İnsanlar akıllarındaki fiyata satmaya çalışıyorlar ama arabasının o fiyat edip etmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar. İhtiyaçlarına göre arabadan fiyat istiyorlar. Biz aramaya devam edeceğiz. Paramıza göre bir şey denk getirirsek o zaman alacağız.

ESKİ ARABA FİYATLARI ÇOK YÜKSEK

Pazarda al-sat işi yapan Bektaş Dağ ise, "Eski araba fiyatları çok yüksek. Fiyatları abarttılar. Bu da piyasayı olumsuz etkiliyor.” açıklamasında bulundu.