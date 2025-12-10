Samsung, Euroconsumers 2025'te Dikey Şarjlı Süpürge'de birinci oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, şarjlı süpürge segmentindeki başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırdı.

Samsung Electronics, Euroconsumers Awards 2025'te Dikey Şarjlı Süpürge kategorisinin kazananı seçildiğini duyurdu.

Dünya çapında altı milyondan fazla tüketicinin güvenini temsil eden Euroconsumers'ın ödülü, Samsung'un ev temizliği teknolojilerindeki başarısını ve inovasyonlarını vurguluyor.

2019 yılında Jet kablosuz süpürge serisini küresel pazara sunduğundan bu yana Samsung, şarjlı süpürge segmentindeki uzmanlığını kanıtladı ve her yıl yeni inovasyonlar sunmaya devam etti.

JET 75, JET 85 VE JET 95 MODELLERİ ÖDÜL ALDI

Euroconsumers tarafından test edilen Jet serisindeki Samsung ürünlerinin başarısını takdir eden ödül, Jet 75, Jet 85 ve Jet 95 modellerinin değerlendirilmesiyle verildi. Bu modellerin tümü, hafif tasarımlara sahip ve farklı zemin türlerinde güçlü temizlik performansı sunuyor.

Ödül, Euroconsumers'ın 3 binden fazla ürün üzerinde gerçekleştirdiği laboratuvar test sonuçlarını Avrupa çapında yapılan geniş çaplı tüketici anketleriyle birleştiren kapsamlı değerlendirme sürecinde Samsung'un gösterdiği güçlü performansı yansıtıyor.

TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ ESAS

Samsung Electronics Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri İş Birimi Ar-Ge Ekibi Başkanı Jeong Seung Moon, “Samsung’un şimdiye kadarki en güçlü dikey süpürgesinin piyasaya sürülmesi de dahil olmak üzere, dikey şarjlı süpürge kategorisinde birçok inovasyona imza attı. Yüksek performansla ve yapay zeka desteğiyle sunulan kolaylıklarla, tüketici memnuniyetini artırmaya devam edeceğiz.” dedi.

EUROCONSUMERS ÖDÜLLERİ

Euroconsumers Ödülleri, Belçika, İtalya, Portekiz, İspanya, Polonya ve Brezilya'daki tüketici örgütlerini temsil eden ve dünya çapında altı milyondan fazla tüketicinin sesi olan, dünyanın önde gelen tüketici grubu Euroconsumers tarafından düzenleniyor.

Geçen yıla kadar Euroconsumers, “Verilen Paranın Karşılığı” ve “Çevre Dostu” gibi kriterlere göre markaları ödüllendiren BeXt Ödülleri'ni düzenliyordu.

2025 yılı ödülleri ise önemli bir değişime sahne oldu çünkü ödüller artık, Yüksek Teknoloji, Büyük Ev Aletleri ve Küçük Ev Aletleri adlı üç ana sektörde ürün bazında başarıya odaklanıyor.

Bu ödül, Samsung'un Euroconsumers tarafından daha önce aldığı ödüllerin devamı niteliğinde. Samsung, BeXt Awards 2024'te büyük ev aletleri kategorisinde “Verilen Paranın Karşılığı Yüksek Teknoloji” ve “Çevre Dostu” ödüllerini kazandı.

Akıllı ve yüksek performanslı ev çözümleri sunma taahhüdünü sürdüren Samsung, en yeni şarjlı süpürge inovasyonlarını ocak ayında CES 2026'da sergileyecek.