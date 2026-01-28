Samsung’dan mobil gizlilikte yeni hamle

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung Electronics, mühendislik, test ve iyileştirme çalışmaları sonucunda geliştirdiği yeni gizlilik katmanını yakında Galaxy cihazlarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, günlük dijital anlarını çevredekilerin bakışlarından korunarak daha güvenli şekilde yaşayabilecek.

GÖZ ÖNÜNDE AMA GÜVENDE

Telefonlar artık hayatın her anında elimizde. Toplu taşımada, asansörde ya da sıra beklerken mesajlaşmak, şifre girmek veya kişisel bilgilere erişmek kaçınılmaz hale geldi.

Ancak bu durum, dijital gizliliğin herkesin gözü önünde kalması riskini de beraberinde getiriyor. Samsung’un geliştirdiği yeni gizlilik katmanı, tam da bu endişeye çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Yeni özellikle kullanıcılar, çevredekilerin gördüğünü düşünmeden telefonlarını kullanabilecek.

KİŞİYE ÖZEL VE ESNEK KORUMA

Herkesin gizlilik ihtiyacı farklı. Samsung’un yeni gizlilik katmanı, kullanıcılara kendi ihtiyaçlarına uygun ayarlamalar yapma imkanı sunuyor.

Belirli uygulamalara girerken ya da telefonun daha özel alanlarına erişirken devreye alınabilen bu özellik sayesinde güvenlik seviyesi kişiselleştirilebiliyor.

Görünürlük tercihlerine yönelik sunulan çoklu ayarlar, başkalarının ekranda neleri görebileceğini sınırlandırmayı mümkün kılıyor. Kullanıcılar ayrıca bildirim açılır pencereleri gibi alanların belirli kısımlarını gizlemeyi de tercih edebiliyor.

Bu yaklaşım, tek tip bir güvenlik anlayışı yerine ince ayar yapılabilen, kullanıcı odaklı bir koruma sunuyor.

DONANIM VE YAZILIM UYUM İÇİNDE

Samsung, bu özelliği hayata geçirmek için kullanıcıların telefonlarını nasıl kullandığını, hangi verileri “özel” olarak gördüğünü ve günlük hayatta güvenliğin nasıl hissedilmesi gerektiğini detaylı şekilde analiz etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda donanım ve yazılım, kullanıcı deneyimini bozmadan koruma sağlayacak hassas bir dengede birleştirildi.

MOBİL GİZLİLİKTE YENİ STANDART

Yeni gizlilik katmanı, Galaxy cihazlarda sunulan güvenlik inovasyonlarının en güncel halkası olarak öne çıkıyor. Samsung Knox ekosistemi, Knox Vault gibi özel güvenlik donanımlarından Knox Matrix gibi ekosistem savunma çözümlerine kadar uzun süredir çok katmanlı koruma sağlıyor.

Bu temelin üzerine inşa edilen yeni özellik, piksel seviyesinde gizlilik sunarak mobil güvenlikte yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.