Samsung’un TV modelleri, TIME dergisinden dünyanın en iyi buluşları ödül aldı

Micro RGB, 115 inç ekranda mikro boyutlu RGB LED’lerle sağlanan arka aydınlatma özelliğine sahip dünyanın ilk ekranı olma özelliğini taşıyor.

Samsung, 2025 model inovatif TV’leriyle global çapta prestijli ödüller kazanmaya devam ediyor. TIME’ın açıkladığı “The Best Inventions of 2025” listesinde iki TV modeliyle yer alan şirket, nisan ayında piyasaya sürdüğü Micro RGB TV modeliyle büyük başarı elde etti.

PREMİUM TV’DE DÖNÜM NOKTASI: MİCRO RGB

Geleneksel LED TV’lerin kullandığı beyaz veya mavi arka ışıkların aksine Micro RGB, gerçek ve tam renkli bölgesel karartmalar yapabilmek için bağımsız kontrol edilen kırmızı, yeşil ve mavi LED’ler kullanıyor.

BT.2020 renk gamının yüzde 100’ünü karşılayan model, sunduğu hassas renklerle VDE sertifikasına sahip. Premium TV teknolojisinde bir dönüm noktası olarak görülen Micro RGB, görüntüleri gerçek hayattan neredeyse ayırt edilemez hâle getiriyor.

Yansıma önleyici teknolojisi ve entegre yapay zeka özellikleriyle her sahnenin netliği ve renkleri izlenen içeriğe göre otomatik olarak ayarlanıyor.

OLED TV TEKNOLOJİSİNDE SINIRLARI ZORLUYOR: SAMSUNG S95F

Samsung’un yeni OLED TV’lerinin amiral gemisi S95F, yapay zekâ destekli 4K işlemcisiyle şirketin bugüne kadarki en iyi 4K deneyimini sunuyor.

NQ4 3. Nesil AI işlemciyle güçlendirilen 4K yapay zekâ yükseltme teknolojisi, ister oyun oynayın ister canlı spor izleyin, hem görüntüyü hem sesi optimize ederek içeriği 4K kalitesine dönüştürüyor. S95F, sahneleri piksel bazında analiz ederek bir önceki modele göre yüzde 30 daha parlak bir görüntü sunuyor.

“YANSIMASIZ” SERTİFİKALI EKRAN İLE NET İZLEME DENEYİMİ

OLED TV’lerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, geleneksel LED TV’lerden farklı olarak gerçek koyu siyahlar üretebilmeleri. Parlak öğeler siyah arka planda öne çıkarak özellikle karanlık ortamlarda daha sinematik bir deneyim sunuyor.

Samsung S95F, gelişmiş parlama önleyici Glare Free teknolojisiyle bu deneyimi ileri taşıyor. Unified Glare Rating (UGR) standartlarına göre UL tarafından “Yansımasız” olarak sertifikalandırılan ekran, aydınlık ortamlarda bile güçlü kontrast ve derin siyahlar sağlıyor. NVIDIA onaylı G-Sync teknolojisi ise oyunlarda ekran yırtılmalarını önleyerek akıcı bir deneyim sunuyor.

TV’DE SANAT DÖNEMİ: THE FRAME PRO

Samsung’un The Frame Pro modeli, özelleştirilebilir çerçevesiyle evleri bir sanat galerisine dönüştürüyor. Neo QLED ekran teknolojisi, kablosuz One Connect kutusu ve 144 Hz’e kadar ulaşan yenileme hızıyla öne çıkan model, sanat, estetik ve teknolojiyi bir arada sunuyor. 2025 model Samsung televizyonlarında olduğu gibi The Frame Pro da yapay zekâ (AI Vision) desteğiyle izlenen sahnedeki oyuncular hakkında bilgi vermekten mekânları tanımaya kadar birçok soruya yanıt üretebiliyor.