Türk mobilya endüstrisinin sürdürülebilirlik kapasitesi ölçüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), her yıl organize ettiği dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın (IIFF) bu yılki temasını “sürdürülebilirlik” olarak belirledi.

MOSFED, sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmak ve sektörün geleceğine ışık tutmak amacıyla hazırlanan “Mobilya Sektöründeki Firmalar Üzerine Yeşil Ekonomi Endeksi Oluşturulması ve Ölçülmesi Raporu”nu açıkladı.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, sürdürülebilirlik vizyonlarını küresel ölçekte göstermek için her yıl 150 ülkeden satın almacıların geldiği IIFF’nin ana temasını bu yıl “sürdürülebilirlik” olarak belirlediklerini söyledi. Güleç, sektörün dönüşümünü hızlandırmak için dijital ürün pasaportu pilotu, KOBİ’ler için karbon-su muhasebesi destek paketi, mobilya geri kazanım merkezi, yeşil yatırımlarda kredi ve teşviklerin güçlendirilmesi ile sektörel emisyon ticaret sistemi entegrasyonunun başlatılması gerektiğini vurguladı.

“MOBİLYA SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE YEŞİL EKONOMİ ENDEKSİ OLUŞTURULMASI VE ÖLÇÜLMESİ” PROJESİNİ TAMAMLADI

MOSFED, sürdürülebilirlik kapsamında İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) ile birlikte yürüttüğü “Mobilya Sektöründeki Firmalar Üzerine Yeşil Ekonomi Endeksi Oluşturulması ve Ölçülmesi” projesini tamamladı. Proje kapsamında sektör firmalarından yeşil dönüşüm uygulamalarına ilişkin kapsamlı veriler toplandı, bilimsel analizler yapıldı ve sektörün sürdürülebilirlik kapasitesini ölçen ilk Yeşil Ekonomi Endeksi oluşturuldu. Bir yıl süren çalışma kapsamında firmalardan enerji verimliliği, atık ve su yönetimi, karbon ayak izi azaltımı, sürdürülebilir hammadde kullanımı, geri dönüşüm, yeşil tedarik zinciri ve kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri gibi alanlarda detaylı bilgiler alındı. Anket; “Kurumsal Çevresel Yönetim ve Sürdürülebilirlik Kapasitesi”, “Yeşil Ürünlerin Ekonomik Performansı”, “Yeşil Üretim ve Tedarik Uyum Kapasitesi”, “Uluslararası Standartlara Uyum” ve “Döngüsel Ekonomi Uygulamaları ve Atık Yönetimi” başlıklarında yapılandırıldı.

GÜLEÇ: YEŞİL EKONOMİ ENDEKSİ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, IIFF’yi Türkiye mobilya sektöründeki yeşil dönüşümün küresel vitrini hâline getirme hedefi taşıdıklarını söyleyerek, hazırlanan endeksin sektör için bir ilk niteliğinde olduğunu belirtti. Güleç, bu raporun sektörün sürdürülebilirlik performansını ilk kez bilimsel ve sistematik şekilde ölçtüğünü; aynı zamanda AB Yeşil Mutabakatı sürecine uyum açısından da kritik bir rehber olduğunu ifade etti.

Yeşil Ekonomi Endeksi, firmaların yeşil dönüşüme yönelik kapasitesini bir araya getiren, gelecekteki gelişmelerin karşılaştırılmasına olanak tanıyan önemli bir referans niteliği taşıyor. Çalışma, sektörün sürdürülebilirlik yolculuğunda “gelişmekte olan–erken aşama” bir olgunluk seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve küresel standartlar dikkate alındığında, endeksin önümüzdeki yıllarda sektörün rekabet gücünü artırması, ihracata katkı sağlaması ve markaların çevresel uyum süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

“SEKTÖRDE FARKINDALIK GÜÇLÜ ANCAK UYGULAMA DESTEĞİ ŞART”

Güleç, rapor sonuçlarına değinerek sektörde farkındalığın yüksek olduğunu ancak firmaların uygulama desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bilgi eksikliği, maliyet baskısı ve finansmana erişim güçlüğü uygulamaların yaygınlaşmasını engelliyor. Büyük ve orta ölçekli firmalar dönüşümde daha ilerideyken KOBİ’lerin kapasite açığı dikkat çekiyor. Sektörün en güçlü olduğu alanın döngüsel ekonomi olduğunu belirten Güleç, geri dönüşüm, atık yönetimi ve yenileme uygulamalarının önemli bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

YOL HARİTASI VE ÖNERİLER

Raporda politika yapıcılar, sektör temsilcileri ve firmalar için kısa, orta ve uzun vadeli yol haritaları da paylaşıldı. Buna göre; ulusal mobilya dijital ürün pasaportu pilotu, KOBİ’ler için karbon-su muhasebesi destek paketi, mobilya geri kazanım merkezi kurulması, yeşil yatırımlara yönelik teşviklerin güçlendirilmesi ve sektörel emisyon ticaret sistemi entegrasyonunun başlatılması öne çıkan öneriler arasında yer aldı.

Sektör temsilcileri için kimyasal yönetimi ve düşük VOC geçişine yönelik rehber hazırlanması, karbon ve döngüsel ekonomi ölçümlerinin yapılacağı sektörel bir veri platformu kurulması, “Yeşil Dönüşüm Akademisi”nin hayata geçirilmesi ve markalar arası iade-onarım platformu oluşturulması önerildi.

Firmalar, özellikle de KOBİ’ler için enerji yoğun hatlarda yıllık karbon azaltım planları hazırlanması, tedarik şartnamelerinde düşük VOC ve geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımının zorunlu hâle getirilmesi, modülerlik ve onarılabilirlik gibi hızlı eko-tasarım adımlarının uygulanmasının büyük fayda sağlayacağı belirtildi. Yeni ürünlerin en az yüzde 80’i için dijital ürün pasaportu veri seti oluşturulması, atık geri dönüşüm oranının yüzde 60’ın üzerine çıkarılması ve firmaların yıllık sürdürülebilirlik performans karnesi yayımlaması da öneriler arasında yer aldı.