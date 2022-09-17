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    Şanghay İşbirliği, ulusal parayla ticaret yapacak

    Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde üye ülkeler, kendi ulusal paralarıyla ticaret yapma kararı aldı.
    • 17.09.2022 - 03:53
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    Şanghay İşbirliği, ulusal parayla ticaret yapacak

    Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi, Semerkant’ta yeni inşa edilen "İpek Yolu Semerkant" uluslararası turizm bölgesindeki kongre merkezinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğiyle başladı.

    Mirziyoyev, ŞİÖ üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan ve Hindistan liderlerini kongre merkezinde karşıladı. Daha sonra liderler, zirve öncesinde birlikte fotoğraf çektirdi.

    İlk olarak ŞİÖ üyesi ülkeler liderlerinin katılımıyla başlayan toplantıda Mirziyoyev, açılış konuşması yaparak, toplantının gündemi hakkında bilgi verdi ve başarılı geçmesini diledi.

    Şanghay İşbirliği, ulusal parayla ticaret yapacak #1

    Ulusal para birimleriyle ticaret

    AA'nın haberine göre; Şangay İşbirliği Örgütü'nün taslak bildirisinde şu açıklamalar yapıldı:

    "Paris İklim Anlaşması, ortak prensip ve farklı sorumluluklar çerçevesinde uygulanmalı.

    Üye ülkeler ikili ticaret anlaşmalarında ulusal para birimlerinin kullanım oranının artırılmasında anlaştı.

    Emisyon kontrolü ve kalkınma arasındaki denge kurulmalı.İklim değişiminin olumsuz etkilerini tanıyor ve acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz.

    Paris İklim Anlaşması'nın tam ve etkin biçimde uygulanması için tüm taraflarla işbirliğine hazırız."

    Şanghay İşbirliği, ulusal parayla ticaret yapacak #2

    Putin'den BM'ye "Kısıtlamaları kaldırın" çağrısı

    Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM’ye çağrıda bulundu.

    Özbekistan'ın başkenti Semerkant’taki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde (ŞİÖ) konuşan Putin şu açıklamaları yaptı:

    “Özellikle Afganistan'ın sınırlarındaki sorunların çözümünü kolaylaştırmak, ŞİÖ'nün önceliklerinden biridir.Avrupa,Rus gübrelerine karşı yaptırımları sadece kısmen kaldırdı. Gelişen dünyaya Rus gübrelerinin erişimini istiyoruz. Hububat ihracatını artırıyoruz. Gelişmekte olan ülkelere  ücretsiz gübre sunmaya hazırız."

    Bununla birlikte Putin, "Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin içerisinde kendi spor birliğinin kurulmasını tavsiye ediyoruz” dedi.


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