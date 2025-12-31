Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de tarımın önemli merkezlerinden Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı, kuraklık endişesi yaşayan üreticilerin yüzünü güldürdü.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, bu konuda bilgi verirken son yıllarda ülke genelinde zaman zaman kuraklık yaşandığını söyledi.

"KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİLERİMİZE DERİN BİR NEFES ALDIRDI"

Geçen yıl yaşanan kuraklığın tahıl üretimi başta olmak üzere birçok üründe verim kaybına yol açtığını ifade eden Çullu, şunları kaydetti:

Kar yağışı çiftçilerimize derin bir nefes aldırdı. Bu, toprağın ciddi şekilde suya doyacağı ve aynı zamanda yer altı su kaynakları, barajlar ve göletler için rezerv oluşturacağı anlamına geliyor.

KAR YAĞIŞI TAHIL REKOLTESİNİ ETKİLİYOR

Bu dönemde düşen kar yağışlarının ülkenin tahıl rekoltesini olumlu etkilemesini bekliyoruz. Elbette mart-nisan aylarındaki yağışlar da belirleyici olacak ancak şu an çiftçilerimiz mutlu, biz de mutluyuz.

"KAR YAĞIŞLARI MERALARI CANLANDIRACAK"

Son iki yılda meraların da ciddi şekilde kuruduğunu anımsatan Çullu, kar yağışının şubat ayına doğru meraları canlandıracağını ve bunun hayvancılıkla uğraşan üreticilere de olumlu yansıyacağını söyledi.

TARLALAR İÇİN İLAÇ OLDU

Çiftçilerden İbrahim Halil Metin ise ailesiyle birlikte çiftçilik yaptığını belirterek, "Kış aylarında yağmur yağmadığı için kuraklık yaşandı. Ancak yağan bu kar, çiftçiler için çok iyi oldu. Tarlalar için adeta ilaç gibi geldi." dedi.