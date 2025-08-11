Sayıştay denetimi yapay zeka ile artırıyor

Kamu kurumları, denetimlerinde giderek daha çok yapay zekadan yararlanmaya başladı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, denetim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Yener, yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenmesi gibi yeni nesil teknolojilerin denetimlerde etkin kullanılmasının önceliklerden biri olduğunu söyledi.

"ÇEŞİTLİ SİSTEMLER GELİŞTİRDİK"

Metin Yener, kurum olarak denetim süreçlerinde kullanmak üzere kendi imkanlarıyla çeşitli sistemler geliştirdiklerini belirterek, "Sayıştay Veri Analizi Sistemi (VERA), Denetim Yönetim Sistemi (DYS), Birleşik Veri Aktarım Sistemi (BVAS) ve Sayıştay Dijital Mevzuat Asistanı (SayBot) sayesinde denetim kapasitesini artırarak riskleri erken tespit ediyoruz." dedi.

VERA SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ

Büyük veri altyapısını oluşturmak için yürüttükleri çalışmalarla bağımsız dış denetim alanında dünyadaki "en iyi örnekler" arasında yer alabilecek VERA'yı geliştirdiklerini bildiren Yener, "Bu sistem, kamu kurumlarımızdan anlık transfer edilen mali verilerin analizinde denetçilerimize büyük kolaylık sağlıyor. Denetimlerimize ayırdığımız zaman, emek ve diğer girdilerde ciddi tasarruf sağlarken kalite ve standardizasyonu yüksek oranda artırıyor. Sistem, denetçilere önceden tasarlanmış algoritmalar aracılığıyla gerçekleştirilmiş analiz sonuçlarına doğrudan erişim ile kendi özel analizlerini oluşturma imkanı sağlıyor. VERA'nın kapsamı sürekli genişletiliyor. Kamu idarelerinden alınan yeni veri setleri sisteme entegre edilerek daha ileri analizler yapılabiliyor." diye konuştu.

"MEVZUAT GELİŞTİRİLDİ"

Yener, ayrıca kurum olarak yapay zeka destekli dijital mevzuat asistanını geliştirdiklerini, uzaktan denetim olanaklarının artırıldığını, bu anlamda çok sayıda ülke ile deneyim ve bilgi paylaşımı yapıldığını ve ikili anlaşma imzalanan kurum ve kuruluş sayısı 50 civarında olduğunu dile getirdi.