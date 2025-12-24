Serbest piyasada dolar, euro, sterlin açılış fiyatları

- İstanbul serbest piyasasında dolar 42,8490 liradan, euro ise 50,7330 liradan açıldı.
- Piyasalar, ABD'nin Venezuela politikası nedeniyle hareketleniyor.
- Sterlin, 57,8714 liradan alınarak 58,1615 liraya satılıyor.
Dolar endeksi dar bantta seyrederken piyasalar, ABD'nin Venezuela'ya yönelik sert tutumunun arttığı endişeleriyle şekilleniyor.
Dün doların satış fiyatı 42,8120, euronun satış fiyatı ise 50,6340 lira olmuştu.
DÖVİZDE SINIRLI ARTIŞ
Serbest piyasada 42,8470 liradan alınan dolar, 42,8490 liradan satılıyor.
50,7310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,7330 lira oldu.
Sterlin ise 57,8714 liradan alınarak, 58,1615 liraya satılıyor.