Sermaye kaybı olan borca batık şirketler için sağlanan kolaylıkta süre bir yıl uzatıldı

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Söz konusu uygulama, daha önce 1 Ocak 2025'e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.

Yürürlüğe giren kararla birlikte sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden giderlerin hesaplamalarda dikkate alınmaması süresi 1 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.

SÜRE 1 OCAK 2026'YA UZATILDI

Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2026'ya kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.



