Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehir gezdi

Kültür Yolu Festivalleri ile Türkiye yeni bir etkinlik biçiminin kapılarını araladı.

Festivalle farklı şehirlere ilgi çekildi, yurtdışından sanatçılar ağırlandı, halkın nefes alma durakları oldu.

Kültür Yolu Festivali kapsamında yıl boyunca toplam 9 bin 600'ü aşkın etkinlik düzenlendiği açıklandı.

9 BİN 600'ÜN ÜZERİNDE ETKİNLİK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü çatısı altında, yıl geneline yayılan güçlü bir programla kültür ve sanatı Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarla buluşturduklarını belirtti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜLTÜR-SANAT SEFERBERLİKLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ"

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ulaştığı ölçekle dünyanın en büyük kültür-sanat seferberliklerinden birine dönüştüğünü ifade eden Ersoy, şunları kaydetti: