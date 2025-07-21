Sezonun beklenen hasadı bereketiyle geldi: Kilosu 200 TL

Mersin’in Mut ilçesinde, erik ve kayısıdan sonra beyaz incir sezonu da başladı.

İlçeye özgü aroması ve kalitesiyle öne çıkan beyaz incir, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

Yaklaşık 5 bin ailenin geçim kaynağı olan beyaz incir, bu yıl da bereketli bir sezonla üreticisine umut verdi. Talebin yüksek olması nedeniyle ilk hasat ürünleri tüccarlar tarafından bahçeden 200 TL’ye alındı.

Gün doğumuyla birlikte başlayan hasat, büyük bir titizlikle yapılırken, toplanan incirler hızla paketlenerek Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Mut'ta yaklaşık 15 bin dekarlık alanda üretimi yapılan beyaz incirde, sezon sonuna kadar 100 bin ton rekolteye ulaşılması bekleniyor.

GEÇEN YIL 100, BU YIL 200 TL

Geçtiğimiz sezon 80-100 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan beyaz incir, bu yıl 200 TL’den tüccarlara satılmaya başlandı.

İHA’da yer alan habere göre; Kelceköy Mahallesi'nde hasadın başladığını belirten tüccar Mehmet Yıldız, “Mut’un Kelceköy Mahallesi’nde hasat başladı. Sezonu 200 TL’den açtık. Üretici memnun, vatandaş memnun, tüccar memnun. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.