SGK, emeklilikte yıpranma payını kısıtladı! Yıpranma payına ispat zorunluluğu getirilen meslekler

Haber Merkezi

Bazı tehlikeli ve stresli mesleklerde çalışanlar, diğer iş kollarında çalışanlardan daha kısa sürede emekli oluyor.

"Yıpranma payı" olarak tanımlanan bu durum ile ilgili yapılan emeklilik taleplerinde hata yapıldığı belirlenerek önlem alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu anlamda emeklilikte yeni düzenlemeye gitti. Erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı.

YIPRATAN MESLEKLERDE ÇALIŞILDIĞI KANITLANMALI

SGK, müdürden balık toptancısına kadar yüzlerce meslek grubuna yıpranma kapsamında çalıştıklarına ispat zorunluluğu getirdi.

İŞLEM HATA MESAJI VERECEK

Böylece, SGK’ya fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile 4/A’lı çalışan ancak kısıtlanan meslek kodları içinde olanlar için APHB/MUHSGK aracılığı ile hizmet bildirimi yapılması halinde, bildirim aşamasında işverenlere hata mesajı uyarısı verilecek.

KARAR NASIL ALINDI?

SGK bünyesindeki "Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" tarafından incelemeler yapıldı.

Halihazırda yıpranma payından risk taşıyan meslek gruplarından madencilerden, demir-çelik işçileri, askerler, basın mensupları da dahil çeşitli meslek grupları yararlanıyordu.

Yıpranma payı kapsamındaki iş yerlerinden, işin risklerine maruz kalmayacak meslek kodlarından bildirim yapıldığı anlaşıldı.

Söz konusu meslek kodları arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli veya sekreter gibi meslekler olduğu belirlendi.

YIPRANMA PAYINDA KISITLAMAYA GİDİLDİ

Bu kapsamda SGK, erken emeklilik imkanı veren yıpranma payı için kısıtlamaya gidecek.

İŞ KOLU UYGUN DEĞİLSE YIPRANMA PAYI BİLDİRİMİ YAPILAMAYACAK

Kurumun aldığı tedbir uyarınca, kısıtlanan meslek kodlarından iş yerleri tarafından SGK'ya hizmet bildirimleri engellenecek. İşverenlere hata mesajı verilecek.

KARAR NİSANDAN İTİBAREN GEÇERLİ

İspat zorunluluğu, Nisan 2025'ten itibaren geçerli olacak.

YIPRANMA PAYI KISITLANMAYACAK MESLEKLER

Düzenleme kapsamında madenciler, demir-çelik işçileri, askerler ve basın mensupları gibi bazı meslek gruplarının yıpranma payı hakkı korunacak

YIPRANMA PAYINDAN YARARLANMA ORANI

Mesleklerin çeşidine göre yıpranma hakkı süresi değişiklik gösteriyor.

Bazı meslek grupları bu haktan yılda 180 gün faydalanabilirken bazıları da 60 ila 90 gün arasında yararlanabiliyor.

SGK'NIN YIPRANMA PAYINA İSPAT ZORUNLULUĞU GETİRDİĞİ MESLEKLER

Kurum tarafından yürütülen çalışmayla birlikte listede yer alan 4/A’lı sigortalılık kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi sigortalılık bildirimi yapılamayacak meslekler belirlendi.

Bu gruplar içinde belediye başkanı, daire başkanı, bar çalışanı, balık toptancısı, uluslararası ticaret uzmanı, rektör, muhasebeci, mali işler sorumlusu, spor kulübü yöneticileri de yer alıyor.

İşte SGK'nın yıpranma payına ispat zorunluluğu getirdiği 98 sayfa tutan meslek grubunun tümü: