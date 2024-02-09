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SGK: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapılmadı

SGK: Staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapılmadı Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), "staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı düzenlendiğine" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, kurumda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmadığı bildirildi.