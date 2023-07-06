Shell: Petrol ve gaz üretimini kesmek tehlikeli Şirketin CEO'su Sawan, BM Genel Sekreteri Guterres'in sözlerine karşılık verdi. Üretimin kesilmesi halinde yaşam maliyetinin artabileceği uyarısı yapıldı.

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Dünya, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeyi tartışıyor.

Çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi Shell'den, üretimin kesilmesi konusunda uyarı yapıldı.

Dünya gaza ve petrole ihtiyaç duymaya devam ediyor

Shell CEO'su Wael Sawan, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlı gerçekleşemeyeceğini belirterek, dünyanın hâlâ "umutsuzca petrol ve gaza ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, petrol ve gaz üretimine yeni yatırımların "ekonomik ve ahlaki çılgınlık" olduğunu söylemişti.

'Üretimi kesersek yaşam maliyeti artar' uyarısı

"Buna saygılarımla katılmıyorum." diyen Sawan, BBC'ye verdiği demeçte şunları söyledi:

Tehlikeli ve sorumsuzca olan şey, geçen yıl gördüğümüz gibi, yaşam maliyetinin yeniden artmaya başlaması için petrol ve gaz üretimini kesmektir.

1,5 santigrat derece hedefi

Dünya liderleri, içinde bulunduğumuz yüzyılda gezegenin 1,5 santigrat dereceden fazla ısınmasını önlemeyi sözü verdi.

Bu kapsamda "daha yeşil" alternatifler lehine fosil yakıtların terk edilmesi hedefleniyor.

Faturalar yeniden yükselebilir

Üretim kesintisine karşı çıkan Sawan, Çin'den artan talep ve Avrupa'da soğuk kış mevsiminin enerji fiyatlarını ve faturalarını yeniden yükseltebileceği konusunda da uyardı.