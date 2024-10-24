Sigorta şirketleri trafik sigortasına taksit yapmıyor

DHA

Motorlu Kara Taşıtları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası'nda artan maliyetlerden dolayı şirketler taksitlendirmeyi kaldırdı.

Uzmanlar, önlem alınarak yaklaşık 10 milyon sigortasız araç sisteme dahil edilirse eski haline dönebileceğini belirtiyor.

"SİGORTA ŞİRKETLERİ TAKSİT YAPMIYOR"

Hasar belirlemelerinin ve parça fiyatlarının artışından dolayı şirketlerin taksitlendirmeyi öngörmediğini söyleyen sektör uzmanlarından Yakup Göktaş, şu bilgileri verdi:

Trafik sigortaları zorunlu bir poliçe zaten adı üstünde; Motorlu Kara Taşıtları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası. Burada ülkemizdeki oluşan enflasyon ve yedek parçalarının yüksek olması sebebiyle ve hasarların da gerçekten çok yüksek olmasından kaynaklı bir fiyatlandırma yapılıyor ve her ay düzenli olarak da bu fiyatlandırma değiştirilebiliyor. Haliyle trafik sigortasında sigorta şirketleri taksit yapmayı öngörmüyor.

Bazı şirketlerde hala devam ediyor ama genel itibariyle taksitlendirmeyi kaldırdılar. Parça fiyatlarının yüksek olması, hasar bedellerinin yüksek olması ve sigorta şirketlerinin de trafik sigortalarından zarar etmesi nedeniyle de zararı daha aşağı çekmek için taksitlendirmeyi kaldırdılar. Vatandaşımız zaten şu anda şöyle söyleyeyim.

36 MİLYON KARA TAŞITI VAR