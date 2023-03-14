Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü, merkez bankalarının faiz artışlarını durdurabilir ABD'de yaşanan iflas, faiz artırmaya hazırlanan merkez bankalarının yeni bir değerlendirme yapmasına neden olacağı belirtiliyor.

Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank iflas etti.

İki bankanın çöküşüyle ilgili haberler, ABD'de çalkantıya yol açtı.

ABD Merkez Bankası (Fed), iflas eden SVB'nin denetimine ilişkin inceleme yapmaya karar verdi.

Faiz artırımından vazgeçebilirler

Geçen yıl boyunca borçlanma maliyetlerindeki hızlı artışlarla bağlantılı artan finansal stres belirtilerine işaret eden ekonomistler, dünyanın önde gelen merkez bankalarının yaşanan bu krizden sonra faiz artırımından vazgeçebileceğini düşünüyor.

The Guardian, Fed'in gelecek hafta alacağı kararla muhtemelen faiz oranlarını sabit tutacağını yazdı.

Beklentiler hafifledi

Finansal piyasaların İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelecek önemli oranda artışlara ilişkin beklentilerinin de pazartesi günü hafiflediği belirtildi.

Goldman Sachs, Fed'in muhtemelen faiz oranlarını mevcut yüzde 4,5 ila yüzde 4,75 seviyesinde tutacağını kaydetti.

Faiz artışı beklenmiyor

Söz konusu ABD merkezli yatırım bankasını analistleri konuya ilişkin görüşlerini paylaştı:

Bankacılık sistemindeki stres ışığında, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 22 Mart'taki toplantısında faiz artışı yapmasını beklemiyoruz. (önceki beklentimiz 25 baz puanlık artıştı)

Ayrıca ekonomistler, SVB'nin çöküşünün ardından finansal istikrar endişelerinin muhtemelen bankaları kredi verirken daha temkinli davranmaya zorlayacağına dikkati çekti.

ABD piyasalarını sarsan gelişme

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası geçen hafta hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

2008'den bu yana en büyük iflas

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual'ın iflasında görülmüştü.

ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB, genellikle startuplar ve risk sermayelerine finansman sağlıyordu.