Şırnak'ta TPAO Bölge Müdürlüğü açıldı Gabar'da bulunan petrol rezervinden sonra, bölgedeki arama çalışmalarına hakim olabilmek için yeni bir yapılandırmaya gidildi.

AA

Türkiye, enerji bağımsızlığını kazanmak için enerji arayışlarını artırdı.

Şırnak, Gabar'da bulunan petrol rezervinin sevincini yaşıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da bu keşiften sonra Şırnak Bölge Müdürlüğü'nü hizmete soktu.

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan bölge müdürlüğü, valilik binasının 3 katında hizmet vermeye başladı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Oğuz Şahin'i makamında kabul ederek kurum hakkında bilgi aldı.

"Şırnak petrolün ve ekonominin başkenti olacak"

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölge müdürlüğünün kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şırnak'ta hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Şırnak petrolün ve ekonominin başkenti olacak. Bölge müdürümüze başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.