Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın yolcu ve uçuş rakamları açıklandı

AA

Sivas'ta bulunan havalimanı bölgeye can veriyor.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, 2024'ün Aralık ayında 35 bin 702 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında iç hat yolcu trafiği 35 bin 190, dış hat yolcu trafiği 512 oldu.

Böylece havalimanında aralık ayında 35 bin 702 yolcuya hizmet verildi.

UÇAK TRAFİĞİ

Aralık ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 296, dış hatlarda 4 olmak üzere toplam 300'e ulaştı.

YÜK TRAFİĞİ

Havalimanında bu süreçte yük trafiği ise 237 ton oldu.

YILLIK VERİLER

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 12 aylık dönemde ise yolcu trafiği 438 bin 184, uçak trafiği 3 bin 552, yük trafiği ise 3 bin 506 ton olarak gerçekleşti.