Sivas’ta 80 MW RES tam kapasite devreye alındı

Borusan EnBW Enerji’nin Sivas'ta yapılmakta olan beşinci büyük tesisi olan Pelit Rüzgâr Enerji Santrali (RES), her yıl 178 bin ton karbondioksit salımını önleyecek.

Borusan Grubu ve Energie Baden-Württemberg AG’nin (EnBW) ortak girişimi Borusan EnBW Enerji, İç Anadolu Bölgesi’ndeki ilk projesi Pelit Rüzgâr Enerji Santrali’ni Sivas’ta tam kapasite devreye aldı.

RÜZGAR SANTRALİ SAYISINI ARTIRDI

Toplam 80 MW kurulu güce sahip Pelit RES, şirketin portföyündeki beşinci büyük tesis konumunda. Bu devreye alımla birlikte Borusan EnBW Enerji’nin rüzgar santrali sayısı 10’a, toplam türbin sayısı 212’ye ve toplam kurulu gücü 935 MW’a ulaştı.

2053 NET SIFIR HEDEFİNE YÖNELİK ADIMLARDAN BİRİ

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Pelit RES ile üretim haritamıza İç Anadolu bölgemizi de ekledik. Bölgenin rüzgâr rejimi, yıl geneline yayılan performansımızı daha dengeli hale getirirken operasyonel planlamada bize önemli bir esneklik sağlıyor. Tamamı yenilenebilir enerji tesislerinden oluşan portföyümüzdeki 80 MW’lık bu yatırımımızın devreye alınmasıyla yerli ve yenilenebilir enerjinin payını yükselterek ülkemizin enerji bağımsızlığına, arz güvenliğine ve 2053 Net Sıfır hedeflerine katkı sunuyoruz. Pelit RES, bu yaklaşımın güçlü bir örneği olarak sürdürülebilir ve güvenilir enerji üretimini destekliyor.

Pelit RES, konumu itibarıyla üretim portföyünde mevsimsel ve bölgesel çeşitlilik yaratarak yıl boyunca üretim dengesini güçlendiriyor ve şebeke arz güvenliğine istikrarlı katkı sağlıyor.

Santral, yıllık yaklaşık 178 bin ton karbondioksit salımının önüne geçecek. Bu miktar, 4,6 milyon ağacın karbon yakalama kapasitesine eşdeğer. Pelit RES’in yıllık elektrik üretimi ise yaklaşık 122 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde.