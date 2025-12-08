Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: Türkiye 21 çeyrektir kesintisiz büyüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ASRİAD Kocaeli Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurulu'na katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek son 12 ayda 270,6 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.

ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız ise küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin yeniden toparlanma sinyalleri verdiğini ifade etti.

Genel kurul; Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, eski bakan ve büyükelçi Egemen Bağıyüzdeş, ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, Genel Merkez ve Kocaeli Şubesi Yönetimi ile yaklaşık 500 iş insanının katılımıyla Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ"

Gürcan, Türkiye ekonomisinin küresel dalgalanmalara rağmen güçlü performans sergilediğini vurgulayarak millî gelirin 1 trilyon 538 milyar dolara ulaşarak Orta Vadeli Program hedefini aştığını söyledi. Üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 3,7, ihracat artışının ise yüzde 2,9 olduğunu belirtti.

Son 12 ayda 270,6 milyar dolarlık ihracatla rekor kırıldığını ifade eden Gürcan, yılın 11 ayının 9’unda net ihracat artışı sağlandığını, cari açığın millî gelire oranının yüzde 1,3’e gerilemesinin ülke risk primini düşürdüğünü dile getirdi. Yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatının 393,1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

CEMİL YILDIZ: “TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TALİH DÖNÜYOR”

ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin yeniden toparlanma sinyalleri verdiğini söyledi.

Yıldız, ekonomik dalgalanmaların gelir dağılımını olumsuz etkilediğini ancak 2025’in üçüncü çeyrek göstergelerinin umut vadettiğini belirtti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜÇ ÇEYREKTE ORTALAMA YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisinin üç çeyrekte ortalama yüzde 3,7 büyüdüğünü, inşaat sektörünün yüzde 13,9 ile dikkat çeken bir performans sergilediğini kaydeden Yıldız, sabit sermaye oluşumundaki yüzde 11,7’lik artışın yüksek faiz ortamına rağmen yatırım iştahının sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Yıldız, kişi başı gelirin 17 bin 886 dolara yükselmesini toparlanmanın en somut göstergesi olarak değerlendirdi.

"GENÇ NÜFUS ÜRETİMLE BULUŞTURULMALI"

Yıldız, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının millî kalkınmanın merkezine alınması gerektiğini belirterek genç nüfusun üretimle buluşturulması çağrısında bulundu.