SKD Türkiye, 20. yılını kutladı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) 20. yılını kutlamak için düzenlediği etkinlikte, TDK Türkçe Sözlüğü’nde yer alan “sürdürülebilirlik” tanımının bilimsel temelde değerlendirilmesi ve güncellenmesine yönelik Sabancı Üniversitesi ile başlatılan çalışma kamuoyu ile paylaşıldı.

2005 yılından bu yana iş dünyasında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının benimsenmesi ve hayata geçirilmesi hedefiyle çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu SKD Türkiye, 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte, SKD Türkiye üyesi 180’i aşkın şirket, derneğin kuruluşundan bu yana başkanlık edenler, iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler ve sürdürülebilirlik alanında çalışan genç katılımcılar bir araya geldi.

“20 YILDA ÜLKEMİZİN GSYH’SİNİN YÜZDE 25’İNİ TEMSİL EDEN BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDUK”

Türkiye’deki iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümünde öncü bir platform haline gelen SKD Türkiye, etkinlikte 20 yılı kapsayan yolculuğunu, biriken deneyimlerini, geleceğe yönelik hedeflerini ve 20. yıl dönümüne özel hayata geçirilen yeni projesini paylaştı. Açılış konuşmasını yapan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, sürdürülebilirlik alanındaki kültürel ve kurumsal dönüşümün son 20 yılda yeni bir evreye geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

20 yıl önce insan ve doğa arasındaki dengeyi iş dünyasının gündemine taşımak için 13 özel sektör lideri ile çıktığımız yol, bugün Türkiye’de kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümünün en güçlü örneklerinden birine dönüştü. Başta ana odağımızda farkındalık yaratmak vardı; bugün ise sürdürülebilirlik, şirketlerin stratejik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. 2005’te 19 kurumsal üyeyle başlayan yolculuğumuz, artık Türkiye GSYH’sinin yaklaşık %25’ini temsil eden güçlü bir ekosisteme dönüştü.

YENİ DÖNEM: NET SIFIR, İKLİM YASASI VE DÖNÜŞÜM FİNANSMANI

Günsel, iş dünyasının Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefi ve hazırlanan İklim Kanunu doğrultusunda yeniden şekillendiğini vurgulayarak SKD Türkiye’nin odağının; sürdürülebilir finansman, yeni iklim ekonomisi, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, şeffaf raporlama, şirketlerin iklim risklerini yönetmesi, dijitalleşme ve yapay zekânın sürdürülebilirliğe entegrasyonu gibi bütüncül dönüşüm başlıklarında toplandığını ifade etti.

Bu kapsamda, Türkiye’nin COP31’e 2026 yılında ev sahipliği yapacak olmasının gurur verici bir gelişme olduğunu belirten Günsel, bu sürecin iş dünyası için yatırım fırsatları, uluslararası iş birlikleri ve etkileşim kanalları açısından kritik bir zemin sunduğunu söyledi. COP31 yolculuğu, Türkiye’de sürdürülebilirlik gündeminin daha kararlı, bütüncül ve rekabetçi biçimde ilerlemesini destekleyecek stratejik bir kırılma noktası niteliğinde.

SÖZLÜKTEKİ “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” TANIMININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN İLK ADIM

Etkinlikte SKD Türkiye, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülebilirlik kavramının çağın gerekleri doğrultusunda yeniden ele alınması ve Türkçedeki anlamının genişletilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattığını duyurdu.

Bu çalışma kapsamında üye şirketlerle bir anket gerçekleştirilerek kavramın iş dünyasındaki yansımaları ölçüldü. Sabancı Üniversitesi akademisyenleri de ulusal ve uluslararası literatürü, kavramın tarihsel gelişimini ve farklı disiplinlerdeki kullanım biçimlerini inceleyerek kapsamlı bir ön araştırma yürüttü. Tüm veriler bütüncül bir perspektifle çalışmaya dahil edildi.

KAVRAM ÇOK YÖNLÜ İNCELENİYOR

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, kavramın Türkçede kazandığı çok boyutlu anlamı bilimsel temelleriyle inceleyen bir çalışma yürüttüklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Sürdürülebilirlik bugün çevreden ekonomiye, yönetişimden toplumsal etkiye kadar genişleyen bir dönüşümün ortak tanımı haline geldi. Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda bu kavramın doğru anlaşılması dönüşümün paydaşlar tarafından benimsenmesini güçlendirecek. Bu nedenle kavramın güncel ihtiyaçlara göre yeniden ele alınmasını stratejik bir adım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz araştırmanın bulgularını da Türk Dil Kurumu’na kapsamlı bir dosya olarak ilettik.

"DERLEM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise panelde yaptığı konuşmada, “Sürdürülebilirlik gibi dinamik bir kavramın güncelliğini koruması için katmanlı bir tanım stratejisine ihtiyaç olduğunu, bu nedenle derlem çalışmalarının sürdüğünü” belirtti.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ozan Duygulu ise kavramın doğru tanımlanmasının sürdürülebilirliğin içselleştirilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 20 YILLIK YOLCULUK: BAŞKANLAR BİR ARADA

Açılışın ardından Ediz Günsel moderatörlüğünde gerçekleştirilen “20 Yılda Sürdürülebilirlik” panelinde Turgut Yıldız, Mehmet Göçmen, Galya Molinas, Hakan Bayman, Canan Ercan Çelik ve Ebru Dildar Edin bir araya geldi. Panelde, iş dünyasındaki sürdürülebilirlik yaklaşımının yıllar içinde geçirdiği dönüşüm, politika gelişimi, kurumsal sorumluluk anlayışının değişimi ve değer zincirlerinin yeniden şekillenmesi gibi başlıklar ele alındı.

GENÇLER SAHNEDE: GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERLERİ

Etkinlikte, SKD Türkiye’nin gençlerin sürdürülebilirlik alanındaki liderlik yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla Yenibirlider Derneği iş birliğiyle yürüttüğü Genç Etki Programı’ndan genç katılımcılar da sahne aldı. Üç genç temsilci, sürdürülebilirliğin kendi nesilleri açısından anlamını ve geleceğe dair beklentilerini paylaştı.

PLAKET TÖRENİYLE 20 YILLIK YOLCULUĞA TEŞEKKÜR

Program, 10, 15 ve 20 yıldır SKD Türkiye çatısı altında bulunan üyelere takdim edilen plaket töreniyle sona erdi.