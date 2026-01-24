Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine yaklaşık 5 şirket açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlenen bilgilere göre, son 5 yılda Türkiye'de kurulan şirket sayısı istikrarlı seyrini sürdürdü.

Ülkede 2021'de 109 bin 695 şirket kurulurken, 2022'de bu sayı 140 bin 229'a çıktı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 113 BİN ŞİRKET DAHA KURULDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 2023'te, bu felakete rağmen 128 bin 528 yeni işletme faaliyete başladı.

Kurulan şirket sayısı 2024'te 115 bin 463, geçen yıl da 113 bin 779 olarak kayıtlara geçti.

2025'TE 33 BİNİN ÜZERİNDE ŞİRKET KAPANDI

Kapanan şirket sayısı ise 2021'de 16 bin 222, 2022'de 23 bin 170 ve 2023'te 25 bin 883 oldu.

Bu sayı, 2024'te 31 bin 416 ve 2025'te 33 bin 270 olarak hesaplandı.

Bu 5 yıllık dönemde 607 bin 694 şirket faaliyete başlarken, 129 bin 961 şirket kapandı.

Böylece 2021-2025 döneminde kapanan her bir şirkete karşılık 4,7 şirket faaliyete başladı.

EN FAZLA LIMITED ŞİRKET KURULDU

Son 5 yılda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limited şirketlerin ilk sırada olduğu görüldü.

Bu dönemde kurulan işletmelerin 532 bin 554'ü limited, 75 bin 49'u anonim, 86'sı kolektif şirket olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde yabancı ortak sermayeli şirketlerin sayısı dalgalı seyir izledi.

Buna göre, 2021'de 13 bin 445 ve 2022'de 20 bin 135 şirket faaliyet başlattı.

Yabancı sermayeli şirket sayısı 2023'te 12 bin 241, 2024'te 7 bin 639, 2025'te 7 bin 793 olarak hesaplandı.

Söz konusu 5 yılda kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı toplamı 61 bin 253 oldu.

SON BEŞ YILDA KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET VERİLERİ:

Son 5 yılda kurulan ve kapanan şirket sayıları ve kurulan şirketlerin türlerine ilişkin veriler şu şekilde: