SON DAKİKA! ABD'nin enflasyon verisi açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun resmi verilerine göre aylık enflasyon oranı da yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşti.

GIDA FİYATLARI AYLIK YÜZDE 2,9 ARTTI

ABD'de gıda fiyatları temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Büro, haziran ayında ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olduğunu hatırlattı.

BARINMA FİYATLARI

Temmuz ayında barınma fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, bu da tüm kalemlerdeki aylık artışın temel nedeni oldu.

Gıda endeksi ay boyunca sabit kalırken, enerji endeksi Temmuz ayında yüzde 1,1 düştü.

ENFLASYON BEKLENTİLER DAHİLİNDE GELDİ

Veri öncesinde enflasyonun beklentileri geçmesi halinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidemeyeceği dilendiriliyordu. Bu gelişmenin de piyasalara olumsuz yansımasından endişe ediliyordu.