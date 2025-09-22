SON DAKİKA! Gram altın 5 bin lirayı geçti

Son dakika haberine göre, gram altın, İstanbul Kapalıçarşı'da 5 bin lirayı gördü.

Ons altın da tarihi zirvesini geçerek 3 bin 727 dolara yükseldi.

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANA YÖNELDİ

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcılar temkinli davranıyor.

Kapalıçarşı'da altın tabelaları sürekli artış yönünde değişiyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışı 5 bin 61 lira, satışı 5 bin 71 lira oldu.

Çeyrek altın alışı 8 bin 255 lira, satışı 8 bin 285 lira oldu.

Yarım altın alışı 16 bin 510 lira, satışı 16 bin 566 lira oldu.

Tam altının alışı 32 bin 314 lira, satışı 33 bin 10 lira oldu.

Ata altının alışı 33 bin 734 lira, satışı ise 33 bin 897 lira oldu.