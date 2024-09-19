SON DAKİKA: TCMB, Eylül 2024 politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası’nın bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, eylül ayına ait bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı kararı belli oldu. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK) sonuçlandı.

TCMB'nin politika faizinin oranı ve Banka’nın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının yer aldığı politika metni yayınlandı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit bırakmaya karar verdi.

ÖNE ÇIKAN MADDELER

Yayınlanan metinde, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğine vurgu yapıldı.

Kurulun, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydedildi.

FAİZ 6’INCI KEZ SABİT BIRAKILIYOR

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından enflasyonla mücadeleye dönük bir para palitikası yürütülüyor. Buna göre de Mart 2024 tarihinden bu yana politika faizi, yüzde 50 olarak kalmaya devam etti.

FATİH KARAHAN, TOPLANTIYA BAŞKANLIK YAPTI

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

BEKLENTİ, FAİZ ORANINI SABİT BIRAKILMASI YÖNÜNDEYDİ

Tüm beklenti anketlerine ve TCMB piyasa katılımcıları anketine katılanların ortak görüşü, TCMB'nin enflasyonu kontrol altına almak adına yaptığı sıkılaştırmanın ardından politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması yönündeydi.

PARA POLİTİKASINDA ENFLASYON ORANI GÖZETİLİYOR

Politika faiz kararı ile birlikte politika karar metni de yayınlandı. Karar metninde enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"HİZMET ENFLASYONUNDAKİ İYİLEŞMENİN SON ÇEYREKTE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR"

Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

"ENFLASYON ÜZERİNDEKİ YUKARI YÖNLÜ RİSKLERE KARŞI İHTİYATLI DURUŞ YİNELEDİ"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İLAVE MAKROİHTİYATİ ADIMLARLA DESTEKLENECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

Tarih / Faiz oranı

Mayıs 2023: Yüzde 8,50

Haziran 2023: Yüzde 15,00

Temmuz 2023: Yüzde 17,50

Ağustos 2023: Yüzde 25,00

Eylül 2023: Yüzde 30,00

Ekim 2023: Yüzde 35,00

Kasım 2023: Yüzde 40,00

Aralık 2023: Yüzde 42,50

Ocak 2024: Yüzde 45,00

Şubat 2024: Yüzde 45,00

Mart 2024: Yüzde 50,00 (En son faiz artırımı yapılan tarih)

Nisan 2024: Yüzde 50,00

Mayıs 2024: Yüzde 50,00

Haziran 2024: Yüzde 50,00

Temmuz 2024: Yüzde 50,00

Ağustos 2024: Yüzde 50,00

Eylül 2024: Yüzde 50,00

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Merkez Bankası, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır. Merkez Bankası, bankalara ihtiyaçları olduğunda borç verir veya bankalar nakit fazlalarını Merkez Bankası’na yatırabilir. Merkez Bankası tarafından belirlenen bu faize politika faizi denir.