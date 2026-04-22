SON DAKİKA: TCMB, Nisan 2026’da politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) daha önce açıkladığı takvime göre 2026 yılında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısı 12’den 8’e düşürülürken, yılın üçüncü toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Nisan 2026 PPK toplantısının ardından açıklanan faiz kararıyla birlikte, para politikasının önümüzdeki dönemde izleyeceği yola dair önemli mesajlar içeren metin de yayımlandı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 37'DE SABİT TUTULDU

22 Nisan 2026 tarihli PPK Kararı'na göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.

METNİ İMZALAYANLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantı metnine; Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara ve Elif Haykır Hobikoğlu imza attı.

Hatırlanacağı üzere, mart ayındaki PPK toplantısında da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

POLİTİKA FAİZİNİN KARAR METNİNDE NİSAN ENFLASYONU VURGUSU

"Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir." diye başlayan karar metninde, şu ifadeler yer aldı:

"Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.

"PARA POLİTİKASI KARARI ENFLASYON GÖRÜNÜMLÜ ALINIYOR"

Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

ORTA VADEDE HEDEF YÜZDE 5

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

JEOPOLİTİK RİSKLERİN GÖLGESİNDE KRİTİK FAİZ KARARI

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları ve sonrasında yaşanan Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğine kapatılması gelişmeleri, küresel piyasaları tedirgin etti.

Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan sonucun ve karar metnindeki maddelerin finans piyasaları üzerinde önemli etkiler oluşturması değerlendiriliyor.

2025 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

23 Ocak 2025: Yüzde 45

06 Mart 2025: Yüzde 42,5

20 Mart 2025: Yüzde 42,5 (sabit)

17 Nisan 2025: Yüzde 46

19 Haziran 2025: Yüzde 46 (sabit)

24 Temmuz 2025: Yüzde 43

11 Eylül 2025: Yüzde 40,5

23 Ekim 2025: Yüzde 39,5

11 Aralık 2025: Yüzde 38

2026 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

22 Ocak 2026: Yüzde 37

12 Mart 2026: yüzde 37 (Sabit)

2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026