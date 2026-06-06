Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Yüreklere su serpen karar...

Fenomen Dilan Polat, yaptığı açıklamalar ve paylaştığı videolar ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan bir silahlı saldırıda olayın başrollerinden biri olan isim hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Polat'ın @dilanpolat kullanıcı adlı Instagram hesabındaki paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 maddesi kapsamında "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Başsavcılık, hazırladığı dilekçeyle 6 Haziran 2026 tarihinde nöbetçi hakimliğe başvurarak hesabın kapatılmasını talep etti.

"İÇERİK ÇIKARILMASININ YETERLİ OLMAYACAĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Kararda, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“İlgili içeriklere erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği, bu paylaşımlara yalnızca içerik çıkarılması şeklinde karar verilmesinin yeterli olmayacağı anlaşılmıştır.”

KARARIN UYGULANMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Kararda, suçun önlenmesi amacıyla erişim engeli şartlarının oluştuğu ifade edilirken, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirim yapıldı.

Karar doğrultusunda ilgili kurumların erişim engelini en geç 4 saat içinde uygulaması istendi.

CAN POLAT'IN ANNESİ BEDDUA OKUDU

Dilan ve Engin Polat'ın konakladığı otele yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucundan korumaları ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat hayatını kaybetmişti.

Can Polat'ın annesi cenaze törenine Dilan Polat'ı suçlayarak "Onun yüzünden oldu her şey. Dilan'ın Allah belanı versin!" demişti.

Can Polat'ın annesi cenazede feryat etti: Dilan'ın Allah belasını versin

9,5 AY CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Dilan Polat, Kasım 2023'te Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatılan "suç gelirlerinin aklanması", "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü kurma" soruşturmaları kapsamında eşi Engin Polat ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yaklaşık 9,5 ay cezaevinde kalan Polat, tutukluluğuna yapılan itirazlar ve MASAK'ın sunduğu yeni raporların değerlendirilmesi sonucunda Ağustos 2024'te tahliye edilmişti.