Adana'da kız alıp verme husumeti kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü
Kozan ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle 2 yıldır husumetli oldukları şahsın tüfekli saldırısına uğrayan baba ve oğlu hayatını kaybetti.
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında, Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy balya yüklü araçla seyir halindeyken E.K.’nın tüfekli saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ali Ersoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise sağlık ekiplerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Ersoy da, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K. silahla birlikte gözaltına alındı.
HUSUMET 2 YIL ÖNCE KIZ ALIP VERME MESELESİYLE BAŞLAMIŞ
Öte yandan taraflar arasındaki husumetin 2 yıl önce kız alıp verme meselesi nedeniyle başladığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)