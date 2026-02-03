SON DAKİKA: TÜİK, Ocak 2026 enflasyonunu açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Piyasalar ve vatandaşlar ocak ayı enflasyon verisine odaklandı.

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK BAZDA 50 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 50 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 31,69 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 6,59 YÜKSELDİ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 30,11 ARTTI, AYLIK YÜZDE 4,22 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 artış olarak gerçekleşti.

OCAK ENFLASYONU BEKLENTİLER DAHİLİNDE GELDİ: GÖZLER MERKEZ BANKASI’NIN ADIMLARINDA

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerle uyumlu olduğunu belirtirken, özellikle sağlık ve finansal hizmetler kalemlerindeki artışlara dikkat çekti. Atalay, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde temkinli davranması gerektiğini vurguladı.

Verileri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, yüksek seyrin sürpriz olmadığını ve piyasanın bu tabloya önceden hazırlandığını söyledi.

“OCAK AYI YÜKSEK ENFLASYONU SÜRPRİZ DEĞİL”

Atalay, ocak aylarında ücret artışlarının etkisiyle enflasyonun geleneksel olarak yüksek geldiğini belirterek, Merkez Bankası Başkanı’nın da bu yönde piyasayı önceden bilgilendirdiğini hatırlattı. Yıllık enflasyonda belirgin bir gevşeme görülmediğini dile getiren Atalay, “Yıldan yıla baktığımızda enflasyon hemen hemen sabit kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK VE FİNANSAL HİZMETLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ocak ayı verilerinde bazı kalemlerin öne çıktığını vurgulayan Atalay, özellikle sağlık, sigorta ve finansal hizmetler grubundaki artışların enflasyonu yukarı çektiğini söyledi. Sağlıkta katkı payı harcamalarının yeniden etkili olduğuna işaret eden Atalay, sigorta ve finansal hizmetlerde ise prim ödemeleri nedeniyle ortalamanın üzerinde bir yükseliş yaşandığını ifade etti.

“ŞUBAT’TA DAHA DÜŞÜK BİR ENFLASYON GÖRÜLEBİLİR”

Genel tabloya bakıldığında enflasyonun beklentiler dahilinde yüksek geldiğini kaydeden Atalay, şubat ayında daha düşük bir enflasyon oranı görülmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdi. Atalay, ayrıca bu süreçte Merkez Bankası’nın ihtiyatlı davranmasının kritik olduğunu vurguladı.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TEMKİNLİ MESAJ

Merkez Bankası’nın son para politikası toplantısında piyasa beklentilerinin altında bir faiz indirimi yaptığını hatırlatan Atalay, önümüzdeki toplantıda “bekle-gör” politikasının ya da sınırlı, defansif bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini söyledi.

"YÜZDE 30 KRİTİK SEVİYE"

Enflasyonda yüzde 30 seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çeken Atalay, “Bu seviyenin altına inilmesi ya da üzerinde kalınması, beklentiler açısından belirleyici olacak. Merkez Bankası’nın bugüne kadar verdiği mücadeleyi riske atacağını düşünmüyorum.” dedi.

2025 ENFLASYON ORANLARI

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.

Enflasyon nisanda, aylık yüzde 3 artarak yıllık 37,86 oldu.

Enflasyon mayısta, aylık yüzde 1,53 artarak yıllık 35,41 oldu.

Enflasyon haziranda, aylık yüzde 1,37 artarak yıllık 35,05 oldu.

Enflasyon temmuzda, aylık yüzde 2,06 artarak yıllık 33,52 oldu.

Enflasyon ağustosta, aylık yüzde 2,04 artarak yıllık 32,95 oldu.

Enflasyon eylülde, aylık yüzde 3,23 artarak yıllık 33,29 oldu.

Enflasyon ekimde, aylık yüzde 2,55 artarak yıllık 32,87 oldu.

Enflasyon kasımda, aylık yüzde 0,87 artarak yıllık 31,07 oldu.

Enflasyon aralıkta, aylık yüzde 0,89 artarak yıllık 30,89 oldu.