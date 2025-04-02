SON DAKİKA: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerine yarın başlanacak

AA

Türkiye'de 16,5 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri 2025 yılında 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

Ancak, bu artışın Meclis'ten geçirilip Resmi Gazete'de yayımlanması sürecindeki aksama nedeniyle emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde 3 bin TL'lik ikramiyelerini aldı ve 1.000 TL'lik fark ödemesi sonraya kaldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı açıklamada, emeklilerin ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi fark ödemelerinin 3 Nisan 2025 tarihinde ödenmeye başlanacağını belirtti.

1.000 LİRALIK FARK ÖDEMELERİ YARINDAN İTİBAREN HESAPLARDA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün yaptığı açıklamayla"Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, SSK kapsamında aylık ödeme günü 17-21 arasında olanlar için 3 Nisan 2025'te, 22-26 arasında olanlar için 4 Nisan 2025'te; Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar için 4 Nisan 2025'te; Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar için ise 5 Nisan 2025'te fark ödemeleri hesaplara yatırılacak.

ÖDEME GÜNLERİ

SSK İÇİN

4/A (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;

17-21 arasında olanlar 3 Nisan 2025

22-26 arasında olanlar 4 Nisan 2025

BAĞ-KUR İÇİN

4/B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan 2025

EMEKLİ SANDIĞI İÇİN

4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan 2025