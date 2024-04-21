Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarına Avrupa'dan 10 ödül SGK, ISSA Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu’nda ISSA İyi Uygulama Ödülleri kapsamında 7’si liyakat ve 3’ü iyi uygulama tasdik ödülü olmak üzere toplam 10 ödüle layık görüldü.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) uluslararası düzeydeki bir başarısını kutladı.

Işıkhan, yüksek özveri ve fedakarlıkla millete hizmet eden SGK ailesini tebrik ederek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla çalışmaların gayretle sürdürülmeye devam edileceğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin son 22 yılda yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm hamlesinin en başarılı alanlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumumuz, çalışmaları ve hizmetleriyle tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

ISSA İyi Uygulama Ödülleri

Kurumumuz, 16-18 Nisan tarihlerinde Portekiz’de gerçekleştirilen ISSA Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu’nda ISSA İyi Uygulama Ödülleri kapsamında 7’si liyakat ve 3’ü iyi uygulama tasdik ödülü olmak üzere toplam 10 ödüle layık görüldü.

Ödül alan projeler:

-Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up): Liyakat Ödülü

-Yurtdışı Provizyon, Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS): Liyakat Ödülü

-Yersiz Ödenen Yaşlılık Aylıklarının Dijital Ortamda Takibi: Liyakat Ödülü

-SGK 10 projesiyle ISSA'dan ödül aldı Bireylere Nakit Sağlık Ödemelerin Dijitalleştirilmesi: Liyakat Ödülü

-4/1-C Kapsamındaki Hak Sahiplerine Ölüm Yardımı Ödemelerinin Otomatik Olarak Yapılması: Liyakat Ödülü

-Merkezi Ödemelerin Emeklilerin Banka Hesaplarına Aktarılması: Liyakat Ödülü

-Genel Sağlık Sigortası Görüş Bilgi Bankası: Liyakat Ödülü

-Bireysel Öneri Sistemi: İyi Uygulama Tasdik Ödülü

-Taşra Performans Hedefleri Çalışması: İyi Uygulama Tasdik Ödülü

-Uluslararası Öğrenciler İçin Genel Sağlık Sigortası Online Başvuru Sistemi: İyi Uygulama Tasdik Ödülü