Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplarda

Kasım ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verildiği, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerin çeşitlendirildiği vurgulandı.

TOPLAM 1 MİLYAR 469 MİLYON LİRA

Bu kapsamda, çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla kasım ayına ilişkin SED ödemelerinin hesaplara yatırıldığı kaydedildi.

ÇOCUKLAR AİLELERİNİN YANINDA DESTEKLENİYOR

SED ile çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklendiği, aile odaklı sosyal hizmet modelleri sayesinde çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmesi için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.