S&P Global, Türkiye'nin 2021 büyüme oranını 3,6'dan 6,1'e yükseltti

Standard Poor's Global, gelişmekte olan ülkeler için makroekonomik tahminlerini güncelleyerek resmi web sitesinde yayınladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (S&P) Global, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 6,1'e yükseltti. Kurum, Türkiye'nin 2022'de 3,3 büyümesini beklerken, 2023'te bu oranın 3,1'e ineceğini öngördü.

TÜRKİYE KARARLI ÜLKELER ARASINDA

Ayrıntılı raporda, Türkiye’nin ekonomik politikada kararlı adımlar atan ülkeler arasında sınıflandırıldığı görüldü.

ENFLASYON, İŞSİZLİK, ORTALAMA KUR VE POLİTİKA FAİZİ TAHMİNLERİ DE GÜNCELLENDİ

S&P Global, büyümenin yanı sıra Türkiye için enflasyon, işsizlik, ortalama kur ve politika faizi ile ilgili göstergeleri de güncelledi.

“2021 YILINDA ENFLASYONU YÜZDE 15,3 OLACAK”

Söz konusu verilere göre; kurum 2021 yılında enflasyonu yüzde 15,3 olarak belirlerken, 2022'de bu oranın 11,3'e 2023'te ise 9,6'ya gerileyeceğini açıkladı.

“İŞSİZLİK ORANI 2021'DE YÜZDE 13 OLACAK”

İşsizlik oranlarını 2021'de yüzde 13 olarak açıklayan kurum; 2022'de bu oranı 12,2'ye düşürürken, 2023'te ise 11,2'ye düşeceğini belirtti.

“DOLAR/TL 2021'DE 8,2 OLACAK”

Kurum dolar/TL'nin ise 2021'de 8,2 olacağını öngörürken; bu oranın 2022'de 8,7'ye, 2023'te ise 9,1'e çıkacağını düşündüklerini açıkladı.

“POLİTİKA FAİZİ 2021 YILI İÇİN YÜZDE 16 OLACAK”

Son olarak kurum, politika faizinin ise 2021 yılı için yüzde 16 olacağını ifade ederken; bu oranın 2022'de yüzde 12'ye 2023'te ise 9,8'e düşeceğini öngördü.