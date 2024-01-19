S&P Global'den Türk şirketlerinin sermaye piyasasına erişiminin iyileştirilmesi önerisi Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili gelişmeler dünyanın odağında kalmaya devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P de Türk şirketlerinin dayanıklılığına vurgu yaparak, yayınladığı raporda Türkiye'nin ekonomisinin büyümesi için bir formül sundu.

AA

Uluslararası yatırımcıların gözü Türkiye'nin üzerinde. Bu da hakkında yapılan analizlerin ve çıkartılar raporların hızını artırdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, "Türk Şirketlerinin Sermaye Piyasasına Erişiminin İyileştirilmesi 2024-2025 Yıllarında Büyümeyi Teşvik Edebilir" başlıklı bir rapor hazırlayarak yayınladı.

S&P Global, Türk şirketlerinin sermaye piyasasına erişiminin iyileştirilmesinin 2024-2025 yıllarında büyümeyi destekleyebileceğini görüşünü dile getirdi.

"Türk şirketlerinin çoğu iyi bir konumda"

Derecelendirme kuruluşu, rapora ilişkin yapılan açıklamada, derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun, ülkenin son zamanlarda daha ortodoks bir ekonomi politikasına yönelmesinden faydalanabilecek iyi bir konumda olduğu vurgulandı.

"İncelenen şirketlerin çoğu bağımsız kredibilitelerini korudu"

Türk şirketlerinin son yıllarda yüksek enflasyon, dalgalı para birimi ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığına işaret edilen raporda, ancak S&P'nin derecelendirdiği şirketlerin çoğunun bağımsız kredibilitelerini koruduğu belirtildi.

"Riskler sürüyor"

Öte yandan, açıklamada, ülkede sert iniş, Euro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlama, değişken döviz kurları ve hükümetin politika değişikliğinin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler başta olmak üzere risklerin sürdüğü kaydedildi.

"Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarına erişimden daha iyi faydalanabileceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Analisti Alexander Griaznov, politika reformlarının planlandığı gibi devam etmesi durumunda Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarına daha iyi erişimden faydalanabileceğine inandıklarına dikkati çekerek, bunun da şirketlerin sadece hayatta kalmaya odaklanmak yerine, kademeli olarak yatırımlarını artırmalarına ve büyümeye geri dönmelerine olanak tanıyacağını ifade etti.

Griaznov, artan faiz oranlarına rağmen Türk şirketlerinin mevcut kaldıraç ve faiz karşılama ölçütlerini koruyacağına inandıklarını ve yüksek enflasyon nedeniyle kârlılıkta daha fazla bozulma öngörmediklerini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)