Kuzeydoğu Anadolu'daki 4 projeye 24 milyon lira destek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 4 projeye yaklaşık 24 milyon lira destekte bulunacak.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda KUDAKA tarafından yürütülen program kapsamında projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

AMAÇ, YEREL DİNAMİKLERİ HAREKETE GEÇİRMEK

Söz konusu program ile illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik ile sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

KABUL GÖREN 4 PROJE UYGULANACAK

Bu hedefler doğrultusunda bölgeden sunulan projeler arasından 4'ü başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon lira olan projelere KUDAKA tarafından yaklaşık 24 milyon lira destek sağlanacak.

40 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede yaklaşık 40 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.