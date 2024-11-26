SPK: Açığa satış yasağı kaldırılacak, 2025'e kalmayabilir

Haber Merkezi

Borsa, zaman zaman açığa satış işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklıyordu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada açığa satış yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Gönül, Turizm Yatırım Forumu'nda, gazetecilerin, açığa satış işlem yasağının kaldırılması ile ilgili sorularını yanıtladı.

Gönül, "2025'e kalır mı?" sorusu üzerine de "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız." dedi.

"YASAK YAKINDA KALDIRILACAK"

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim ondan sonra açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR

Açığa satış emirleri, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılmasını ifade ediyor. Açığa satış nedir borsa yatırımcılarının hisse senedi fiyatlarının düşeceğine yönelik işlem açarak kazanç sağlamayı amaçladıkları bir strateji olarak kabul ediliyor.