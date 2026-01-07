Sporun nabzı Tivibu’da atıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, futbol ve basketbol başta olmak üzere heyecan dolu spor müsabakalarını seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. İtalya’da liderlik yarışı kıran kırana geçerken zirvenin sahibi Tivibu’da belirleniyor. EuroLeague’de ise temsilcilerimiz çift maç haftasının ikinci maçları için sahaya çıkıyor. Nefes kesen karşılaşmalar Tivibu üzerinden S Sport’ta canlı yayınlanıyor.

Tivibu, sezon doludizgin devam ederken sevilen spor içeriklerini ekrana taşımayı sürdürüyor. İtalya Serie A’da zorlu liderlik yarışında Inter ve Napoli karşılaşmasında zirvedeki isim belirleniyor. 11 Ocak Pazar günü saat 22.45’te oynanacak mücadele, Tivibu’da S Sport’tan canlı izlenebilecek.

EuroLeague’de ise çift maç haftasının ikinci maçları için temsilcilerimizin deplasman yolculuğu başladı. Evinde oynadığı Olimpiakos maçını kazanan Fenerbahçe Beko, Dubai Basketball deplasmanına çıkıyor. 8 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek mücadelenin ardından, 9 Ocak Cuma günü bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpia Milano’ya konuk olacak. Her iki karşılaşma da Tivibu üzerinden S Sport’tan canlı yayınlanacak.

SERİE A’DA LİDERLİK YARIŞINDA ZORLU VİRAJ

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun önderliğinde sezona hızlı başlayan Inter, galibiyet serisine devam etmenin yollarını ararken; son şampiyon Napoli, 2 puan geriden gelerek lider Inter’i takibini sürdürüyor. Liderlik sıralamasını doğrudan etkileyecek Inter–Napoli karşılaşmasına sayılı günler kala, Napoli’de Antonio Conte’nin öğrencileri yarıştan kopmamak için fırsat kolluyor. Serie A’da Inter 39, Milan 38, Napoli ise 37 puanla heyecanın dozunu yükseltiyor. Inter-Napoli karşılaşması 11 Ocak Pazar günü 22.45’te Tivibu’da S Sport’tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO LİDERLİK YARIŞINDA

Sezonun ilk yarısının son maçları oynanırken Fenerbahçe Beko, 19 maçta aldığı 13 galibiyetle maç eksiğine rağmen liderlik yarışındaki iddiasını sürdürüyor. Çift maç haftasına galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, kritik haftayı kazanarak play-off’a daha avantajlı girmek istiyor. Yeni transfer Nando De Colo’nun da katkısıyla güçlenen Fenerbahçe Beko, 8 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Dubai Basketball’a konuk oluyor.

Tarihinin en zor sezonlarından birini geçiren Anadolu Efes ise puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor. Geçtiğimiz ay göreve gelen koç Pablo Laso ile yeni bir döneme giren lacivert-beyazlılar, çift maç haftasının ikinci mücadelesinde Olimpia Milano’ya konuk olacak. 9 Ocak Cuma günü saat 22.30’da oynanacak karşılaşma ve temsilcilerimizin tüm EuroLeague maçları, Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanacak.