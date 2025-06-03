Sulama altyapısına yurt dışından 757 milyon euroluk destek

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Tarımda verimliliği artırmak ve su kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla yürütülen sulama altyapısı yatırımlarına bir destek daha geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında Dünya Bankası’ndan yeni bir kredi daha temin etti.

Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında 757,1 milyon euro tutarında kredi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

757,1 MİLYON EUROLUK KREDİ TEMİNİ

Proje kapsamındaki kredi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) tahsisli sağlanacak ve proje DSİ tarafından yürütülecek.

Proje, yine DSİ tarafından yürütülen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi'nin devamı niteliği taşıyor.

Halihazırda proje kapsamında bankadan 317,3 milyon euro tutarında dış finansman temin edildi.

TOPLAN YURT DIŞI FİNANSMAN 1 MİLYAR EURO'YU AŞTI

Yeni finansmanla birlikte Türkiye'nin sulama modernizasyonu için bankadan 1 milyar euronun üzerinde dış finansman sağlanmış oldu.

Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi'yle seçili sulama havzalarında dağıtım altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu yoluyla daha iyi sulama hizmeti sunulması hedefleniyor.

Ayrıca, su iletim verimliliğinin iyileştirilmesi, sulama birliklerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve uzun vadeli bir sulama modernizasyon programının hazırlanması amaçlanıyor.

"İŞ BİRLİĞİMİZ GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankası ile tarım ve kırsal kalkınma sektöründeki ortaklığının uzun yıllara dayandığını ve yıllar boyunca verimli sonuçlar alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alandaki başarılı işbirliğimiz önümüzdeki süreçte de güçlü şekilde sürdürülecektir. Orta Vadeli Program'la da uyumlu olarak sulama alanındaki kamu altyapı yatırımlarına önem verilerek ülkemizin tarım alanındaki potansiyelinin desteklenmesi, gıda fiyatlarında istikrar sağlanması ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla güçlü ilişkilerimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her geçen gün daha da artarak devam etmekte, uygulanan program destek görmektedir."