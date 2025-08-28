Suriye'de 6 yıl aradan sonra Uluslararası Şam Fuarı düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Abdullah El-Dubeyhi açılış konuşmaları yaptı.

Cumhurbaşkanı Şara, konuşmasında, Şam'ın dünya başkentleri arasında seçkin bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Suriye halkının ticaret ve sanayide güçlü bir birikime sahip olduğunu ifade etti.

"SURİYE GEÇMİŞTE EKONOMİK CAZİBESİNİ KAYBETTİ"

Suriye'nin geçmişte baskıcı ve despot bir rejimin egemenliğinde, tarihine yabancı bir dönemden geçtiğini söyleyen Şara, "Bu süreçte halkın ruhu değişti, kararlılık zayıfladı, yatırımcılar ülkeden kaçtı. Suriye, ekonomik cazibesini kaybeden bir ülkeye dönüştü ve halkı onu terk etti." dedi.

"SURİYE'NİN HALKI GERİ DÖNDÜ, ÜLKEYİ YENİDEN İNŞA EDECEKLER"

Şara, ancak bu karanlık dönemin Suriye halkının zaferi ve eski rejimin çöküşüyle sona erdiğini aktararak, "Bugün Suriye'ye sevenleri, halkı, kahramanları ve geçmişinin mirasçıları geri döndü. Hep birlikte ülkeyi yeniden inşa etmeye, kopan bağları onarmaya geldiler." ifadelerini kullandı.

"ŞAM FUARI İLE PARLAK BİR GELECEĞE BİRLİKTE ADIM ATIYORUZ"

Şara, "Bugün, dünyanın en eski yerleşim yeri olan Şam'da, bölgenin ilk ve benzersiz fuar alanında toplanarak, köklü ekonomik tarihimize ait bir mirası yeniden canlandırıyor, Uluslararası Şam Fuarı ile parlak bir geleceğe birlikte adım atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'NİN YENİ YÖNETİMİNİN BAŞARILI OLMASI İÇİN HER ALANDA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ticaret Bakan Bolat, fuarın açılışındaki konuşmasında, söz konusu organizasyonun yeni Suriye devletinin başarısının ve gelecekteki büyük yürüyüşünün sembolü olarak hafızalarda yer alacağını belirtti.

Türkiye'nin Suriye ile tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ticaret bağları olduğunu dile getiren Bolat, "Acımasız bir rejimin başlattığı iç savaştan bu yana başta 4 milyon civarında Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapmanın yanında Suriye'nin yeni yönetiminin başarılı olması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bolat, Suriye'nin yeniden imarının Türkiye için her zaman önemli olduğuna işaret ederek, bu ülkeyle diplomasiden savunmaya, ticaretten sanayiye, tarımdan hizmetlere, ulaştırmadan enerji ve altyapı alanlarına varıncaya kadar karşılıklı işbirliği için karşılıklı çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Yeni Suriye'nin halkı ve yönetimiyle kısa bir sürede dünya sahnesinde daha güçlü yerini alacağına inandıklarını dile getiren Bolat, son 7 ayda söz konusu ülkeye her gelişinde yeni başarıları görmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

"FUARA TÜRKİYE'DEN 32 FİRMA VE 500'ÜN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ GELDİ"

Açılışın ardından fuardaki yaklaşık 1.000 metrekarelik Türkiye pavilyonunu ziyaret eden Bolat, burada stantları gezdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bolat, fuara Türkiye'den 32 firma ve 500'ün üzerinde ziyaretçi geldiğini, aynı zamanda bakan düzeyinde katılan misafir ülke olduklarını söyledi.

5 Eylül'e kadar devam edecek fuara, 25 ülkeden 1000'den fazla şirket katılıyor.

Öte yandan 61. Uluslararası Şam Fuarı, 2019'da düzenlenmişti.