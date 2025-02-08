Suriye'de düzenlenen ilk fuar büyük ilgi gördü

AA

Suriye'nin başkenti Şam'da rejimin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Halep ve Şam sanayi odalarının koordinasyoununda, ülkedeki ilk fuar ziyaretçilerle buluştu.

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede düzenlenen ilk fuara ilgi büyük.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM FUARI

Şam Uluslararası Fuar Merkezi'nde dün açılışı yapılan Han Harir Fuarı'na, tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren yaklaşık 90 yerel şirket katılıyor.

Çocuk ve kadın giyim ürünlerinin öne çıktığı fuara, yurt dışından da ziyaretçiler geldi.

FUARI DÜZENLEYENLER MEMNUN

Halep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muammed Zizan, yaptığı açıklamada, "Fuara ilgi çok güzel. Yurt içi ve dışından iş insanlarının katılım da iyi." dedi.

ÖZGÜR SURİYE'NİN ARTILARI

Suriye'nin "özgür" olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Zizan, "Eski bizden haraç alınırdı, üretim maliyeti yüksekti. Devrik rejim bizden yüzde 30 vergi alırdı. Artık bu durumdan kurtulduk. Çok şükür şimdi durumlar daha iyi." ifadesini kullandı.