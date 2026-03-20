Kömürün görünmeyen bedeli: Su krizi

Kömür endüstrisi, küresel su krizini derinleştiriyor.

Kömür madenciliği ve kömür santralleri, her yıl 1,2 milyar insanın su ihtiyacına eş değer miktarda suyu tüketirken; 1 MWh elektrik için 2 bin 600 litre su harcayan santraller, tarımı ve yaşam kaynaklarını hızla kurutuyor.

Dünya genelinde su krizinin büyüdüğü bir dönemde, kömür endüstrisinin her yıl 1,2 milyar insanın su ihtiyacına denk suyu tüketmesi, krizin görünmez mimarını açıkça ortaya koyuyor.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

22 Mart Dünya Su Günü'nde açıklanan veriler, küresel su krizinin en büyük aktörlerinden birinin kömür endüstrisi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu durum, Dünya Ekonomik Forumu'nun önümüzdeki 10 yılın en büyük küresel riski olarak tanımladığı su krizini daha da derinleştiriyor.

KÖMÜR, GÜNEŞTEN 26 KAT DAHA FAZLA SU TÜKETİYOR

Kömür, elektrik üretiminde en fazla su tüketen enerji kaynaklarının başında geliyor. Sağlanan görseldeki verilere göre, 1 MWh elektrik üretimi için kömür santralleri 2 bin 600 litre su harcarken, bu miktar nükleer enerjide 2 bin 550 litre, güneş enerjisinde ise sadece 100 litre. Rüzgâr enerjisi ise hiç su tüketmiyor.

KÖMÜRÜN SU ÜZERİNDEKİ BASKISI

Kömürün su üzerindeki baskısı dört ana aşamada kendini gösteriyor:

Madencilik: Kömürü kuru tutmak için yeraltı sularının "susuzlaştırma" işlemiyle boşaltılması, akiferlerin, yani yer altı su rezervlerinin on yıllarca yenilenememesine neden oluyor.

Kömür Yıkama: Cevherden safsızlıkları ayırmak için büyük miktarda su kullanılıyor.

Soğutma: Termik santrallerde türbinleri soğutmak için nehirlerden ve göllerden devasa miktarda su çekiliyor.

Atık Yönetimi: Oluşan kül ve cürufun depolanması sırasında ağır metaller ve toksik kimyasallar yeraltı ve yerüstü sularına sızıyor.

ÇÖZÜM MÜMKÜN: YENİLENEBİLİR ENERJİ

Uzmanlar, su krizinin ve iklim krizinin çözümünün kömürden çıkış ve yenilenebilir enerjiye geçişten geçtiğini vurguluyor. Güneş ve rüzgâr enerjisinin neredeyse sıfıra yakın su tüketmesi, su stresi yaşayan bölgeler için en hızlı ve en etkili çözüm yolu olarak öne çıkıyor.

Greenpeace raporuna göre, sadece su stresi altındaki "Kırmızı Liste" bölgelerindeki kömür santrallerinin kapatılması bile yarım milyar insanın yıllık su ihtiyacını karşılayabilir.