DHA

Suriye’de rejimin devrilmesiyle birlikte yabancı para yasağı sona erdi.

Suriye'nin başkenti Şam’da sarraflar sokaklarda yan yana açtıkları tezgahlarda döviz bozuyor.

Şam'da dolar ve Türk Lirası kullanımı arttı.

Suriye’de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomi de rahat nefes almaya başladı.

Rejim dönemindeki döviz alım-satım yasağının sona ermesiyle sokaklar hareketlendi.

“REJİM DÖNEMİNDE DOLAR YASAKTI, O YÜZDEN DAHA YÜKSEK DEĞERE SAHİPTİ”

Rejim döneminde dolar bozduğu için cezaevine girdiğini ifade eden Ahmet Saddur, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

Ben sarraflıktan önce ticaret yapıyordum. Rejim döneminde doları gizli saklı Suriye Lirasına çeviriyordum. Defalarca para bozduğum için hapse girdim. Artık hiç kimse bize zarar vermiyor ve insanlar rahat bir şekilde paralarını bozuyor. Suriye’de daha önce dolar ile ticaret yapılmıyordu, şimdi insanlar yabancı para birimiyle ticaret yapmayı öğreniyor. Dolar, Suriye Lirası karşısında değer kaybetti ve şu an durumlar daha iyi. Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti.

"RABBİM, RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I TÜRKLERE BAĞIŞLASIN"

Şam’da 5 metrede bir sarrafların yer aldığını ifade eden Muhammed Munnir, şöyle onuştu: