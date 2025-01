Suriye’de rejimin devrilmesiyle birlikte yabancı para yasağı sona erdi.

Suriye'nin başkenti Şam’da sarraflar sokaklarda yan yana açtıkları tezgahlarda döviz bozuyor.

Şam'da dolar ve Türk Lirası kullanımı arttı.

Suriye’de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomi de rahat nefes almaya başladı.

Rejim dönemindeki döviz alım-satım yasağının sona ermesiyle sokaklar hareketlendi.

“REJİM DÖNEMİNDE DOLAR YASAKTI, O YÜZDEN DAHA YÜKSEK DEĞERE SAHİPTİ”

Rejim döneminde dolar bozduğu için cezaevine girdiğini ifade eden Ahmet Saddur, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"RABBİM, RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I TÜRKLERE BAĞIŞLASIN"

Şam’da 5 metrede bir sarrafların yer aldığını ifade eden Muhammed Munnir, şöyle onuştu:

Biz her türlü parayı bozuyoruz, daha önce Dolar yasaktı. Şu an her şey güzel ve rahatça işimizi yapabiliyoruz. Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu. Rabbim Recep Tayyip Erdoğan’ı Türklere bağışlasın.