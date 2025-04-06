Paris'te aşırı sağa karşı gösteri

AA

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EELV) ve gençlik örgütlerinin çağrısıyla aşırı sağ gösteri düzenlendi.

Gösteri, Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 14.00'te başladı.

"SKANDAL OLAN CEZA DEĞİL, LE PEN'DİR"

EELV lideri Marine Tondelier ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Koordinatörü Manuel Bompard'ın da katıldığı gösteride "Le Pen, parayı iade et", "Kamu fonlarının zimmete geçirilmesi, kamu hizmetleri için daha az para demek. Le Pen'in mahkum edilmesi normal" ve "Skandal olan ceza değil, Le Pen'dir" yazılı pankartlar açıldı.

Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen için bugün başkent Paris'te düzenlenen mitinge tepki olarak gerçekleştirilen gösteride, "Hepimiz faşizm karşıtıyız" sloganı atıldı.

"FAŞİZMİN İKTİDARA GELMESİNE İZİN VERMEMENİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Gösteride, aşırı sağın, hukuk devletini tehdit ettiği ifade edilirken, Le Pen'in suçlu bulunduğu dava kapsamında kamu fonlarını iade etmesi istendi.

Üniversite öğrencisi gösterici Sydney Peyreplane, yaptığı açıklamada, "Bugün buraya gelerek demokrasiyi, Cumhuriyeti savunmanın ve faşizmin iktidara gelmesine izin vermemenin önemli olduğunu düşündüm." dedi.

"BU KARAR ADİL"

Peyreplane, Le Pen'in mahkeme kararına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

En başından beri 'Bir avro bile olsa kamu fonları zimmete geçirildiğinde, ömür boyu seçilme hakkı olmamalı' şeklindeki söylemi savunurken, şimdi (Le Pen'in) bunun siyasi bir karar olduğunu söylemesi son derece ironik. Bugün tam tersini savunuyor olması ise gülünç. Bu karar adil. Ayrıca yargının şimdiden, özellikle de seçilme hakkından men edilmesi gibi güçlü kararlar almış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Marie-Josee Pepin ise "Marine Le Pen'in mahkum edilmesini desteklediğimi söylemek için bugün bu gösterideyim" diyerek, Le Pen'in, ülkesinin ihtiyaç duyduğu kamuya ait paraları zimmetine geçirdiğini dile getirdi.

Pepin, aşırı sağcı lider Le Pen'i kastederek, "Özellikle göçmen nüfusla ilgili konularda yargının çok hoşgörülü ve yumuşak davrandığını sürekli dile getiriyor. Ancak burada kendisi suçlu ve parayı bile bile aldı. Mahkum edilmeli, aday olamaz. Aynı şekilde, partisindeki kişiler de iktidara talip olamaz." ifadesini kullandı.

"4 MİLYON AVRODAN FAZLA PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRMESİNE RAĞMEN KENDİNİ MAĞDUR GİBİ GÖSTERMEK BU"

Clement isimli bir gösterici de Fransa'da yıllardır yükselen aşırı sağın giderek daha büyük skandallara imza attığını belirterek, "Mide bulandırıcı, Cumhuriyet karşıtı bir projeye hizmet etmek için vergi mükellefi Avrupalılara ait kamu fonlarından 4 milyon avrodan fazla parayı zimmetine geçirmesine rağmen gerçekten kendini mağdur gibi göstermek bu." diye konuştu.

Le Pen hakkındaki mahkeme kararının uygulanmasıyla "hukuk devletinin" tecelli ettiğini vurgulayan Clement, "Yargı bağımsız olmalı. (Le Pen) herhangi biri gibi mahkum edildi. Bunu normal buluyorum." dedi.

NE OLMUŞTU

Le Pen'in, AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta, 5 yıl siyasi yasak getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.